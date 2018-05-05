看問題／在野黨釋憲聲請權 將消失？

2018-05-05 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜



大法官會議破天荒剔除立委聲請釋憲資格，在野黨尋求釋憲救濟難度更高。圖為立法院前瞻預算表決，國民黨立委抗議情形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍營立委以立法院會主席蘇嘉全與民進黨立委剝奪憲法第六十三條規定賦予立委針對預算案的提案、討論及表決權，對前瞻案聲請釋憲，雖然聲請人數達「總額三分之一」的門檻，卻因大法官「發現」有立委未行使投票權而被認定不構成釋憲要件。換言之，依本屆藍綠席次現狀，在野黨想再提出其他釋憲案，難度不小。

諷刺的是，二○○八年，民進黨在野時，立院黨團幹事長賴清德曾提案修改現行司法院大法官審理案件法現行規定要立委總額三分之一才能聲請釋憲的現行規定，主張，基於保障少數為民主政治的核心價值，應將「立法院組織法第卅三條第一項規定組成之黨團」納入可獨立聲請釋憲，不受立委三分之一席次限制。

當時賴清德強調，現行規定已使少數黨立委喪失對立院立法行為提出規範審查的權利，未能維護保障少數的民主原則。

立委聲請釋憲並非頭一遭，包括立委柯建銘等四十名立委曾因認為行政院編列預算續建、運轉核四有違憲法與增修條文關於對生存權、財產權的保障而聲請釋憲。當時大法官會議以憲政主義下，政府應遵循多數民意，聲請不符大審法規定而不受理，而非就聲請釋憲立委逐一審視有無表決預算案。

針對前瞻案的釋憲，大法官從立委出席與投票狀況逐一審酌是否該受理聲請釋憲，不但是創下先例，對位居立法院少數的在野黨而言，未來不管是在野黨對年改、司改或任何執政黨執意通過的法案有意見，以現實狀況，幾可說是被關上聲請釋憲的大門。

大審法規定立委聲請釋憲是要「就其行使職權，適用憲法發生疑義」，本屆大法官主張，立委連投票都沒來投了，怎能理直氣壯說「行使職權」。不過，立委若因不滿意議案選擇棄權、或為表示抗議而退席拒絕投票，算不算另一種行使職權的表達方式？

身為憲法守護者的大法官們，究竟是要讓在野少數黨的釋憲聲請權自然消失？亦或應保障在野黨制衡監督功能？