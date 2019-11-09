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中市3屍案 死者兼職臨演賣網拍扛4口家計

2019-11-09 18:56中央社 台中9日電

台中市三屍命案，檢警漏夜偵辦，深夜將三具遺體移往台中市立殯儀館，同居陳姓男友昨晚...
台中市三屍命案，檢警漏夜偵辦，深夜將三具遺體移往台中市立殯儀館，同居陳姓男友昨晚經警方偵訊解送至台中地檢署複訊。 聯合報系資料照／記者林佩均攝影
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台中出租套房母子3屍案，陳姓女子遭同居男友殺害，陳女臉書今天曝光，她原本是臨演兼賣網拍扛起4口家計，撫養雙胞胎男嬰和無業陳男，豈料竟遭枕邊人痛下殺手。

台中市母子3屍命案，陳女臉書今天曝光，她的悲慘身世更令人不勝唏噓。從陳女臉書可以看出曾任臨時演員，演過多檔本土劇，甚至一對雙胞胎也客串。

陳女4月帶著雙胞胎到彰化宮廟拍戲時，也在個人臉書自述，「演員真的好辛苦，頂著大太陽底下拍戲，真的很敬業」，但她坦承為了「獻給觀眾戲迷最好的一面」，再熱也要拍完。為了多賺點錢，陳女還兼差網拍賣行動電源、滅蚊燈、咖啡包等。

陳女也常在臉書抒發帶雙胞胎嬰兒心情，並曾表示雙胞胎晚上不肯入睡，「一定要兩個一起抱著走走才肯睡」，相當辛苦。不過，她也常曬雙胞胎男嬰可愛照片，看得出母子情深。

陳男落網後，昨晚經警方偵訊解送至台中地檢署複訊。對於聲押陳男理由，檢察官指出，雖然他初步坦承犯行，但因犯嫌重大，且有逃亡及湮滅罪證事實，加上逃亡期間的具體行為尚待查證，因此檢方向台中地院聲請羈押，禁止接見通信獲准。

另外，陳女及雙胞胎男嬰被發現時，屍體已腐敗，檢察官相驗發現3人口鼻、臉部都有不正常出血情形，下週將解剖釐清死因。目前母子3人靈位均設在一起，遺體則冰存在台中市生命禮儀管理處冰櫃中。

雙胞胎檢察官網拍

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