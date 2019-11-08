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勒斃女友悶死雙胞兒 狠男收押

2019-11-08 23:52聯合報 記者白錫鏗林佩均／台中報導

台中市陳姓母親與雙胞胎兒子陳屍屋內命案，檢警昨查出與死者同居的陳姓男子涉嫌行凶，陳到案後坦承因懷疑陳女與其他男子交往，本月三日又因家務糾紛大吵一架後失去理智勒死陳女，再悶死未滿一歲的雙胞胎男嬰，台中地檢署昨依涉殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，陳到案後，供稱他與陳女原本各有工作，生下雙胞胎兒子後由兩人照顧，今年八月下旬他失業後，常由他獨自照顧孩子，家事繁重；他供稱，陳女從事傳播妹，最近與男客交往密切，讓他心生醋意，加上常因家務吵架，三日當天兩人又因瑣事大吵一架，他近來累積的壓力瞬間爆發，掐死陳女後，當天傍晚想到雙胞胎幼兒失去媽媽很可憐，他又無法照顧，竟把雙胞胎幼兒塞入洗衣機，再塞入棉被，悶死孩子。

陳姓男子（中）涉嫌殺害同居的陳姓女友與一對雙胞胎幼兒，昨晚被依殺人罪嫌移送台中地...
陳姓男子（中）涉嫌殺害同居的陳姓女友與一對雙胞胎幼兒，昨晚被依殺人罪嫌移送台中地檢署。 記者林佩均／攝影
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台中市光復路一棟住商混合大樓一間出租套房前天傳出異味，鄰居發現後通知管委會報警。警方進屋後發現一女子與兩個男嬰都已死亡多日，出現屍斑，進一步確認死者是廿九歲陳女及她未滿一歲的雙胞胎男嬰。

檢察官昨天上午率法醫相驗時，發現陳女及雙胞胎幼兒的遺體雖已腐敗，但三名死者的口鼻及臉部均異常出血，研判「他殺」成分大。

專案小組過濾大樓監視器畫面，發現陳女與同居的陳姓男子（廿九歲），本月三日一起進出租套房，後來只有陳男出來。辦案人員根據屍體情況，研判陳女當時已遭不幸，陳男五日再進入命案套房，令辦案人員心起疑竇。

由於陳男是與死者最後接觸者，陳女與雙胞胎幼兒遺體都以涼被覆蓋包裹，似乎意圖製造自殺假象，但陳女的錢包及手機不翼而飛，專案小組鎖定陳男涉嫌重大，隨即追查他的行蹤。

台中市大樓內發生母子三屍命案，鑑識中心人員帶回多項證物。 記者林佩均／攝影
台中市大樓內發生母子三屍命案，鑑識中心人員帶回多項證物。 記者林佩均／攝影
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員警昨天持拘票在彰化一家網咖店逮獲陳男，並從其車上發現死者手機等遺物。陳到案後，坦承與女友經常吵架，當天又起爭執，徒手勒斃陳女後，再悶死雙胞胎幼兒，並開啟屋內冷氣，企圖阻止屍臭外漏，供述內容與死者口鼻臉部出血情節相符。

檢察官為確認死因，預計十二日解剖，採檢體送化驗，查明死者生前有無被下藥；此外，由於陳女去年八月剛與田姓前夫離婚，同年十二月產下雙胞胎，雙胞胎是否為陳男的親生骨肉，待DNA鑑定釐清。

命案同樓層鄰居指出，印象中死者入住不到一個月，平常這對母子跟鄰居沒什麼互動；本月六日上午開始聞到異味，前天異味變很重，「是很不舒服的味道」，通報管理員後報警。

雙胞胎命案檢察官手機DNA

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