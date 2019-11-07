台中套房驚傳裹屍 1大2小殞命

2019-11-07 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中報導



台中一處套房昨晚傳出棉被裹屍命案，警方確認現場共三具屍體。 記者林佩均／攝影 分享 facebook

台中市一棟住商綜合大樓內的六樓出租套房昨天傳出異味，警方獲報前往發現味道來自屋內床邊地板上兩個涼被蓋裹著的不明物體，員警掀開查看，赫見兩床被裹著一名女子、兩名年幼男童的屍體，且已出現屍斑，明顯死亡。

警方初步勘驗，死者是年約廿九歲的女房客，兩名男童約一歲左右，大人與小孩間的關係暫時不明；三人陳屍狀況雖有些怪異，但屋內擺設整齊，並未發現明顯打鬥等他殺跡象；不過，警方雖未在屋內發現遺書，但仍不排除自殺的可能，已報請檢方相驗。

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台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，已先知會外勤檢察官於今天一早就安排相驗遺體，以釐清確切死因與死亡時間。

據了解，昨天晚間六時許，位於台中市中區光復路某三溫暖業者，向大樓管委會反映隔壁的套房傳來異味，「很像是屍臭味」，管委會主委察看確認有異味，立刻轉報警方處理。

警方獲報到場，確實聞到很明顯的屍臭味，按門鈴沒人回應，請管委會協助開門。大門一開，映入眼簾的是兩個涼被包裹的長形物體，員警趨前檢視，其中一床涼被半蓋半裹著一名女子，雖看起來已無生命跡象，但仍通報一一九救護人車到場。

救護人員掀開涼被，確認女房客臉部腫脹、身體出現屍斑，已明顯死亡，再掀開一旁涼被，赫見兩名男童裹在被子內，屍體已出現屍斑、死亡多時。市警局鑑識中心人員為求慎重到場採證，帶回相關證物。

據指出，管委會及鄰居對死亡的女房客不太熟悉，警方已通知住在台北的房東漏夜南下協助調查。另外，警方也聯繫女房客家屬，協助確認三死者身分。

鄰居表示，死者是承租在六樓的房客，這幾天沒特別聽到爭吵聲，因隔壁三溫暖業者聞到異味才報警，屋內竟有三具屍體，讓人很驚訝。