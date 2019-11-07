親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中母嬰三屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

購美M1A2與解放軍99A戰車對決，誰會獲勝？

香港科大學生墜樓不治：無畫面疑案為何引爆港人憤怒？

台中套房驚傳裹屍 1大2小殞命

2019-11-07 23:56聯合報 記者林佩均／台中報導

台中一處套房昨晚傳出棉被裹屍命案，警方確認現場共三具屍體。 記者林佩均／攝影
台中一處套房昨晚傳出棉被裹屍命案，警方確認現場共三具屍體。 記者林佩均／攝影
分享

台中市一棟住商綜合大樓內的六樓出租套房昨天傳出異味，警方獲報前往發現味道來自屋內床邊地板上兩個涼被蓋裹著的不明物體，員警掀開查看，赫見兩床被裹著一名女子、兩名年幼男童的屍體，且已出現屍斑，明顯死亡。

警方初步勘驗，死者是年約廿九歲的女房客，兩名男童約一歲左右，大人與小孩間的關係暫時不明；三人陳屍狀況雖有些怪異，但屋內擺設整齊，並未發現明顯打鬥等他殺跡象；不過，警方雖未在屋內發現遺書，但仍不排除自殺的可能，已報請檢方相驗。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，已先知會外勤檢察官於今天一早就安排相驗遺體，以釐清確切死因與死亡時間。

據了解，昨天晚間六時許，位於台中市中區光復路某三溫暖業者，向大樓管委會反映隔壁的套房傳來異味，「很像是屍臭味」，管委會主委察看確認有異味，立刻轉報警方處理。

警方獲報到場，確實聞到很明顯的屍臭味，按門鈴沒人回應，請管委會協助開門。大門一開，映入眼簾的是兩個涼被包裹的長形物體，員警趨前檢視，其中一床涼被半蓋半裹著一名女子，雖看起來已無生命跡象，但仍通報一一九救護人車到場。

救護人員掀開涼被，確認女房客臉部腫脹、身體出現屍斑，已明顯死亡，再掀開一旁涼被，赫見兩名男童裹在被子內，屍體已出現屍斑、死亡多時。市警局鑑識中心人員為求慎重到場採證，帶回相關證物。

據指出，管委會及鄰居對死亡的女房客不太熟悉，警方已通知住在台北的房東漏夜南下協助調查。另外，警方也聯繫女房客家屬，協助確認三死者身分。

鄰居表示，死者是承租在六樓的房客，這幾天沒特別聽到爭吵聲，因隔壁三溫暖業者聞到異味才報警，屋內竟有三具屍體，讓人很驚訝。

房客屍體

相關新聞

獨／同居人疑殺害女友與兩幼子 警彰化網咖逮到人

2019-11-08 13:00

台中三屍命案 陳姓男友曾陪回老家

2019-11-08 14:08

台中市三屍命案 死者雙胞胎兒子未入父籍 原欲回彰化住

2019-11-08 12:41

台中母子三死命案 陳女離婚後和男友生下雙胞胎男嬰

2019-11-08 12:12

中市母子三屍命案不單純 檢警呼籲特定對象出面說明

2019-11-08 12:11

影／台中三屍命案 家屬到殯儀館不發一語

2019-11-08 11:50

台中三屍命案 彰化老家鄰居不捨

2019-11-08 11:47

影／「三屍命案」鄰居驚恐：經過套房門口倒水 聞到很不舒服的味道

2019-11-08 11:27

未婚媽媽與雙胞胎男嬰陳屍台中 檢警今相驗調查死因

2019-11-08 09:12

影／台中出租套房三屍命案 遺體運出明早相驗

2019-11-07 23:44

台中出租套房驚傳三屍命案 自殺或他殺待釐清

2019-11-07 22:57
看更多

熱門文章

彰化員林驚傳女兒弒父 睡夢中遭刺不治

2019-11-07 18:10

影／台中套房內棉被裹屍 警方確認共一大兩小3具屍體

2019-11-07 20:02

獨／同居人疑殺害女友與兩幼子 警彰化網咖逮到人

2019-11-08 13:00

她團購蛋捲等2年半才到貨 網友怨：我等過3年

2019-11-07 20:01

尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你

2019-11-08 11:45

富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提

2019-11-07 17:15

整理舊物挖出70年前舊照！爺「手握武士刀」網曝暗黑歷史

2019-11-07 17:48

店家體貼辛苦請喝冰水 外送員秒懂：這間必棄單

2019-11-08 09:54

台中出租套房驚傳三屍命案 自殺或他殺待釐清

2019-11-07 22:57

2千人上當！吸金30億 夏于喬父等10人遭聲押禁見

2019-11-08 08:12

煎蛋不要煎？奧客訂外送備註一堆 店家忙20分鐘慘吞負評

2019-11-08 10:26

夜點費不算工資？台電打官司輸了要多付132萬退休金

2019-11-07 19:21

2千人上當！吸金30億 夏于喬父遭拘提

2019-11-07 23:52

小王甜言蜜語溫柔又撩心 和人妻靈肉合體遭判刑

2019-11-08 08:22

解讀同學的求救訊號 把她從性侵、囚禁中救出

2019-11-07 20:08

中市母子三屍命案不單純 檢警呼籲特定對象出面說明

2019-11-08 12:11

影／台中出租套房三屍命案 遺體運出明早相驗

2019-11-07 23:44

八年級生開野馬南屯自撞亡 檢以車禍致死結案

2019-11-07 16:43

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

2019-11-07 14:55

多天「嘴賤」冷嘲熱諷 男不爽開槍轟友人小腿

2019-11-08 09:35

涉吸金7億台灣民政府秘書長身亡 檢警相驗意外死因

2019-11-07 17:57

台中母子三死命案 陳女離婚後和男友生下雙胞胎男嬰

2019-11-08 12:12

台中市三屍命案 死者雙胞胎兒子未入父籍 原欲回彰化住

2019-11-08 12:41

「看板壞掉了，抱歉」 電子螢幕秀出小畫家字體網笑翻

2019-11-07 18:06

德律科技前高階主管 搬走FTC生產線搶訂單 16人遭起訴

2019-11-07 18:39

宣明智長子婚變鬧上法院多年 最高法院終判准離婚確定

2019-11-08 11:13

蚵仔寮漁港1車落海！消防人員下水搜救中

2019-11-07 19:56

「講一個透露年紀的東西」 網友：都是時代的眼淚阿！

2019-11-07 17:13

開藍寶堅尼送外送？ 網友有人酸有人挺

2019-11-07 21:18

航空機師偷腥網紅空姐 前妻臉書爆料挨告4罪！

2019-11-07 14:45

他將配偶欄抹成空白 隱瞞已婚與小三連生2女

2019-11-08 07:28

酒駕未繫帶 跑車男甩飛亡

2019-11-07 23:58

新北警方跨轄桃園追緝贓車 連開12槍遭衝撞脫逃

2019-11-07 20:03

南投養生會館愈開愈多 民諷「養雞館」 議員要求整頓

2019-11-08 00:00

上網自學感冒糖漿煉成毒 女友掀底：都不讓我進地下室

2019-11-07 16:13

夏于喬父親涉吸金 深夜移送北檢

2019-11-07 23:35

襲胸說「這是男人的夢想 」 她喝斥「你在衝三小？」

2019-11-07 21:01

誆稱代操美國股市 富南斯涉吸金30億遭搜索

2019-11-07 15:33

新聞眼／少將輕放 少校重罪 私菸案辦小不辦大？

2019-11-08 00:37

棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境

2019-11-07 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top