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菜園挖出骸骨 凶嫌發抖說案情

2019-09-05 23:55聯合報 記者羅建旺／宜蘭縣報導

錢莊老闆施政雄遭侵占公款的三員工殺害，焚燒後埋屍宜蘭菜園。 記者羅建旺／攝影
錢莊老闆施政雄遭侵占公款的三員工殺害，焚燒後埋屍宜蘭菜園。 記者羅建旺／攝影
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錢莊大亨施政雄遇害近一個月後，家屬因找不到人而起疑；警方追查近兩個月後逮捕三嫌查證，犯嫌江昶濬嚇得發抖主動交代案發經過，讓全案大白。

新北市警方前天逮捕江昶濬等三嫌後，發現江顯得良心不安而頻發抖，員警進一步勸說「你沒前科，應該說明清楚…」後，江決定完整供出殺害老闆施政雄經過，同時也自白埋屍在宜蘭縣壯圍鄉阿公住處旁的菜園裡；警方連夜帶著江趕到埋屍現場查探。

埋屍菜園就在江嫌老家旁，面積約一百多坪，平常堆放雜物及種菜，但前晚因受颱風「玲玲」外圍環流影響而下大雨，警方擔心開挖取證會受影響，等昨天上午天晴後繼續開挖。

警方動用挖土機淺淺挖土，分區開挖，逐一縮小範圍。接近中午，在菜園一處深卅公分地下找到疑似骸骨，但因遭焚毀滅跡，只剩小塊骸骨及部分疑似骨灰，鑑識人員小心翼翼裝進取證袋，待進一步確定是否為被害人遺骸。

江嫌的七十九歲祖父說，與孫子很少聯絡，最近一次是三、四個月前；江嫌曾在阿嬤過世回家幫忙處理後事，之後就沒再聯絡。但稍後他又想起，約兩個月前，孫子曾半夜回家說要烤肉，他認為要烤肉就讓他去烤，並未多注意，曾看一群人像在烤肉，但烤肉的數量不多，隔天起床就沒看到人。

江嫌祖父說，並沒發現菜園與自己住處有什麼異狀，孫子很乖，但在外面做了什麼事或是被人帶壞了，他並不清楚。

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