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高鐵掉300萬元4大疑點 陳明文講不清

2019-09-05 00:36聯合報 記者／連線報導

國民黨立委昨舉行記者會，針對陳明文在高鐵遺失三百萬現金一事提出質疑。 記者蘇健忠...
國民黨立委昨舉行記者會，針對陳明文在高鐵遺失三百萬現金一事提出質疑。 記者蘇健忠／攝影
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有民眾遞狀告發陳政廷涉洗錢

民進黨立委陳明文在高鐵列車上遺失裝有三百萬元登機箱，各方質疑不斷；昨天有民眾到台北地檢署遞狀告發陳明文兒子陳政廷涉洗錢罪，要求檢方查明陳明文何時何處領錢、銀行是否依法通報。立法院召委費鴻泰也要求調查局、金管會到立院專案報告。

陳明文本人事發至今並未公開露面說明，但他的國會辦公室昨發出三點聲明表示，若有人誣指不當政治獻金或金流，已委請律師提起告訴，以訟止謗。此外，現金均自銀行分次提領，絕無違反洗錢防制法或相關規定，也非政治獻金。

聲明重申，現金用途是陳明文夫婦資助么兒創業，會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並遵循法令規定，請有心人士勿再抹黑。

國民黨立法院黨團昨天質疑，是否依法通報？現款來源為何？國民黨文傳會副主委黃子哲指出，經查財產申報紀錄，陳明文申報的現金存款僅約二百四十萬元，不足三百萬元。雖有一千二百多萬元存款是在太太廖素惠名下，但其中有一千萬元是遠景投資公司的錢，應不宜動用。究竟這筆現款怎麼來的？

此外，陳明文兒子陳政廷說是要去菲律賓創業所用，除買原物料及設備，還有外幣開戶的費用。黃子哲質疑，廖素惠明明有二萬六千多美元的外幣存款，為何沒提出來用，而給新台幣？

費鴻泰說，總統府侍衛室日前走私菸品說是「超買」，英系大將陳明文欲將三百萬元帶到菲律賓，是否為「超帶」？是否違反「公務人員財產來源不明罪」？請相關機關查辦。

費鴻泰說，選舉將至，許多見不得人的金流四處流竄，陳明文稱三百萬元現金是要拿到國外創業，把國人當三歲小孩嗎？賴士葆指出，陳明文身為英系掌門人，總統蔡英文有責任要求陳明文對社會說實話。

前民進黨籍嘉義縣議員王金山認為陳明文已涉違反「洗錢防制法」或「財產來源不明罪」；前立委林國慶則建議，創業金請「明」講清楚。台南市議會國民黨團昨舉行「現金交易的民進黨、裝好裝滿的登機箱」記者會，稱台南昨天下大雨又淹水，民進黨卻是錢淹腳目，陳明文隨便掉一個皮箱就有三百萬元，要求檢調應查明錢是哪裡來的。

台灣高鐵前天拾獲裝有三百萬元現鈔、未上鎖的行李箱，追查發現失主是陳明文。陳明文次子陳政廷稱是父親要給他到菲律賓開珍珠奶茶店的「創業基金」，但被外界質疑。

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