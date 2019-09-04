高鐵上掉300萬現金…陳明文給兒子創業基金 為何不用匯款？

高鐵鐵拾獲一個登機箱裝有300萬現金，失主是民進黨立委陳明文（右）。左為陳妻廖素惠。 圖／擷取自廖素惠臉書 分享 facebook

高鐵北上列車昨天拾獲一個登機箱，工作人員打開清點後共有三百萬元現金，高鐵追查後發現失主是民進黨立委陳明文。陳明文兒子陳政廷稍晚證實登機箱已經領回，「感謝台灣高鐵及警方協助尋回行李箱。」

陳政廷表示，登機箱內三百萬元是他到菲律賓創業要用的錢，這兩年他因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間產生了創業想法，日前父親到菲律賓探視他時，感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，「我們討論後，爸爸決定讓我投資，支持我在菲律賓開台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進。」

陳明文兒子：請爸爸向媽媽拿錢 到菲律賓賣珍奶

陳政廷表示，「遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，三百萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶之費用。」他也說，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在他的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利，「我希望我媽媽能看到我的努力，有天能從反對轉而支持我，以我為傲。」

陳明文妻子廖素惠表示，廿七歲么兒政廷拿錢要採購製作珍珠奶茶設備，與朋友到菲律賓合夥作生意；還好裝錢的登機箱被撿到，失而復得。天下父母心，么兒讓她和丈夫擔心牽掛，她和丈夫對孩子管教態度不同，不贊成拿錢給么兒與朋友出國做生意，擔心么兒受騙。

藍營：扛現金出國創業？為何不換美元或匯款？有繳贈與稅？

高鐵撿到陳明文現金三百萬引發各種揣想與熱議。國民黨立委許毓仁昨天諷刺，原來現在都流行扛現金出國創業。台北市議員徐巧芯在臉書諷刺，「視金錢如糞土」這句話講的大概就是陳明文這樣的人？搭個高鐵搞丟三百萬元的現金，放在行李箱裡沒上鎖；還有消息說是要給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶，這種說法還第一次聽到，真的太有創意了。

徐巧芯質疑，去菲律賓投資為何不換成美金、披索，或用匯款的方式處理？此外，一年超過二百廿萬元贈與必須繳稅，國稅局應該查查陳明文給兒子的錢，有沒有繳稅？