玲玲轉為中颱 天氣不穩到下週二

2019-09-04 11:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「隨著玲玲颱風北上、大低壓帶籠罩台灣，全台會天氣不穩到下週二！」氣象主播賴忠瑋表示，中颱玲玲將沿著太平洋高壓西側外圍往北移動，預計周五（6日）進入東海。下周二（10日）或三之後，太平洋高壓逐漸再往西延伸到台灣附近，天氣才會再恢復為相對穩定的型態，溫度也會再回到典型夏季型的炎熱型態。

週末南部雨勢多

中央氣象局表示，本月4、5日受玲玲颱風外圍環流影響，台灣西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨發生；東部、東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。風浪方面，東半部、北部沿海空曠地區易有較強陣風；東半部、南部與基隆北海岸地區將有長浪發生。

氣象局預報員李孟軒說：「週五(6日)起受低壓帶北上影響，中南部和花蓮、台東持續有雨到周日。」天氣即時預報指出，玲玲颱風北上的同時，西南風將逐漸增強，並帶上劍魚颱風殘留的水氣接近台灣。因此，週五至週日「南部」仍然有較多的雨勢；「中部」則是間接影響，易有陣雨；其餘地區影響較小。

天氣不穩到下週二

未來一週天氣方面，賴忠瑋指出，4日起到下周二（10日）之前，太平洋高壓都偏弱，加上又有低壓帶的影響，（全台）都要留意有局部較大雨勢發生的可能性。下周二或三之後，太平洋高壓逐漸再往西延伸到台灣附近，天氣才會再恢復為相對穩定的型態，溫度也會再回到典型夏季型的炎熱型態。

「南部不穩定天氣可能維持到下周一或二左右。」賴忠瑋表示，最主要是受到颱風尾巴的對流雲系影響，周五玲玲颱風逐漸北移之後，尾巴留下的大範圍低壓帶及西南風仍持續影響台灣，「迎風面的南部要留意有持續性的雨勢，中北部則要留意有午後雷雨。 」

氣象主播賴忠瑋表示，中颱玲玲將沿著太平洋高壓西側外圍往北移動，預計周五（6日）進入東海。（photo by台灣颱風論壇） 分享 facebook

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