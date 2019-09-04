親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

輕颱玲玲路過 各地防大雨

2019-09-04 00:12聯合報 記者董俞佳吳姿賢／台北報導

受輕颱玲玲外圍環流影響，北部地區昨天傍晚天空出現絢麗彩霞。 記者曾吉松／攝影
受輕颱玲玲外圍環流影響，北部地區昨天傍晚天空出現絢麗彩霞。 記者曾吉松／攝影
分享

中央氣象局表示，位於鵝鑾鼻東南方海域的輕颱玲玲，對台無直接影響，但外圍環流昨晚開始影響台灣，明天以前各地都要留意局部大雨。另東京灣昨生成輕颱劍魚，存活十八小時就減弱為熱帶性低氣壓，但今天仍會為中南部及花東帶來雨勢。

氣象局預報員張承傳說，玲玲未來路徑預計沿台灣東方外海北上，且因路徑往東邊修正，發布海警的機率降低中。玲玲颱風明後兩天最靠近台灣，各地易有大雨，尤其東半部降雨趨勢明顯。

劍魚颱風玲玲颱風

相關新聞

輕颱玲玲今晚影響至周四 各地防大雨

2019-09-03 09:29

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

中南部豪大雨菜價高檔 回穩至少等1周

2019-09-03 14:21

颱風玲玲外圍環流 今晚擾台到後天

2019-09-03 14:18

不只雙颱夾擊 後面2個熱帶系統有發展機會

2019-09-03 11:13

颱風還沒來為何菜價漲？ 彭啟明直指關鍵原因

2019-09-03 11:02

雙颱接力影響到周末 吳德榮：劍魚也有整合近台的機率

2019-09-03 07:37

彭啟明：劍魚、玲玲雙颱相互干擾 令人聯想到過去的怪颱

2019-09-03 07:24

雙颱夾擊！玲玲今午恐發海警 晚上雨勢開始增強

2019-09-03 04:59
看更多

熱門文章

雙颱夾擊！玲玲今午恐發海警 晚上雨勢開始增強

2019-09-03 04:59

姓「黃」民眾吃「品田牧場」打88折！穿黃衣、名字有「ㄏㄨㄤˊ」也適用

2019-09-03 11:27

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

雙颱接力影響到周末 吳德榮：劍魚也有整合近台的機率

2019-09-03 07:37

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

彭啟明：劍魚、玲玲雙颱相互干擾 令人聯想到過去的怪颱

2019-09-03 07:24

不只雙颱夾擊 後面2個熱帶系統有發展機會

2019-09-03 11:13

蔡政府為何提高菸捐？看這件事 就知不是為了健康

2019-09-03 09:00

中南部7縣市大雨特報 雨勢恐延續到晚上

2019-09-03 15:10

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

2019-09-03 21:10

癌爸不願錯過愛女上幼兒園第一天 醫院助圓夢

2019-09-03 17:33

輕颱玲玲今晚影響至周四 各地防大雨

2019-09-03 09:29

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通正搶通中

2019-09-03 15:55

月子中心很值得！ 她神譬喻新手村打臉酸民

2019-09-03 18:12

太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億

2019-09-03 10:04

【賞文迴響】李佳玲／不是她的錯

2019-09-03 06:00

國泰醫院麻疹群聚又爆醫師中鏢 她多次搭捷運板南線通勤

2019-09-03 15:51

耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

超商咖啡哪間好喝？ 鄉民激辯曝心得：店員很重要

2019-09-03 15:11

300萬株花海染紅河堤！日本5大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

安慰憂鬱症患者 醫：千萬不要「想開一點就好」

2019-09-03 12:57

基隆秋冬旅遊補助上路 每房補助1000元還有神秘禮

2019-09-03 13:13

又一個！ 老牌陸客台菜餐廳傳9月30日熄燈

2019-09-03 22:24

縮小燈手電筒粉絲快衝！7-11「哆啦A夢神奇道具」第二波集點行李秤、燜燒罐可愛又實用

2019-09-03 13:23

颱風玲玲外圍環流 今晚擾台到後天

2019-09-03 14:18

減重不吃飯不碰油 營養師：毋湯這樣減

2019-09-03 10:15

六福村封園辦樂團音樂祭 12歲以下免費、大人加價優惠

2019-09-03 15:20

台南北門急水溪出海口驚見豬屍 動保處：緊急就地焚毀

2019-09-03 11:18

「星巴克狗掌雙層玻璃杯」、「星巴克小熊杯緣子」超萌！7-11 ibon線上門市限定快衝一波

2019-09-03 13:54

9歲偏鄉男童確診罕見腸套疊 「醫中計畫」即時救援

2019-09-03 12:38

新北人有福了！一個人也能吃的「燒肉Like」插旗中和環球中心

2019-09-03 19:17

每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00

國人自大陸返台攜帶含豬肉月餅 再開罰20萬元

2019-09-03 20:27

颱風還沒來為何菜價漲？ 彭啟明直指關鍵原因

2019-09-03 11:02

曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熹大讚滿分！

2019-09-03 20:13

中秋吃牛排！ TGI FRIDAYS推買一送一、德州鮮切牛排第二客半價

2019-09-03 16:49

大樂透第108078期開獎

2019-09-03 21:19

海生館鳳頭海鸚鵡報喜！「黑毛球」寶寶模樣超萌

2019-09-03 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top