輕颱玲玲路過 各地防大雨

受輕颱玲玲外圍環流影響，北部地區昨天傍晚天空出現絢麗彩霞。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

中央氣象局表示，位於鵝鑾鼻東南方海域的輕颱玲玲，對台無直接影響，但外圍環流昨晚開始影響台灣，明天以前各地都要留意局部大雨。另東京灣昨生成輕颱劍魚，存活十八小時就減弱為熱帶性低氣壓，但今天仍會為中南部及花東帶來雨勢。

氣象局預報員張承傳說，玲玲未來路徑預計沿台灣東方外海北上，且因路徑往東邊修正，發布海警的機率降低中。玲玲颱風明後兩天最靠近台灣，各地易有大雨，尤其東半部降雨趨勢明顯。