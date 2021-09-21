中秋節連假尾聲 澎湖機場與港口再現人潮

中秋節連假今天進入尾聲，四天假期中，湧入超過萬名遊客，紛紛搭機船返台，澎湖海空再現人潮，也象徵今年的觀光旅遊季告一段落。

今年中秋節連假，正好碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，雖還維持2級警戒，但相關活動都漸微解封，報復性出遊湧現，澎湖水族館約湧入2000名，摩西分海等遊憩景點也到處可見人潮，星級的酒店在入夜後也看到久違的燈光，這是在澎湖國際海上花火節停辦後，再現旅遊人潮 。

馬公航空站表示，17至20日4天連假中，澎湖機場台澎航線每天都保有30至40餘架次航班，共帶近萬名的旅客，至於海運方面，包括台華輪、麗娜輪與布袋馬公航線的滿天星、凱旋、百麗等近10艘交通船，也載來了4000多名旅客。

秋節4天連假今天進入尾聲，澎湖機場提供有41架次，其中321放大型客機有9架次，馬公商港各航線交通船也都加開疏運返台的旅客。