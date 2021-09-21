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缺國旅人潮 阿里山遊樂區中秋連假遊客不多

中央社 / 嘉義縣21日電
今年中秋連假人潮不多，4天連假阿里山總共入園人數不1萬人次。圖／讀者提供
今年中秋連假人潮不多，4天連假阿里山總共入園人數不1萬人次。圖／讀者提供

假日人潮常破萬的阿里山國家森林遊樂區、故宮南院，今年中秋連假人潮不多， 4天連假阿里山總共入園人數不1萬人次；阿里山工作站表示，主要是少了搭遊覽車的國旅人潮。

中秋連假南投縣合歡山、日月潭、溪頭等知名景點湧現出遊潮，反觀嘉義縣2大景點阿里山遊樂區與故宮南院並未出現大量人潮。

阿里山工作站表示，中秋節連假第2天，阿里山森林樂區累計入園人數超過3600人次（在園人數上限為3600人），為今年COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情發生以來入園人數最多的1天。

阿里山工作站表示，今天是連假最後一天，到下午3時為止，阿里山入園人數約1千人次，4天連假總入園人數不超1萬人次；遊客都是自己開小客車、休旅車上山的，少了搭遊覽車到阿里山的國旅人潮，入園人數就不會太多。

國立故宮博物院南院處長彭子程指出，近日到南院參觀的大都是全家出遊的人，全是散客， 19日入園人次最多約8000人次，其他3天約在4000至6000人次，入院參觀人數比起去年不算多，去年暑假期間，幾乎每天都湧入上萬人次。

不過，彭子程表示，中秋連假晚上南院戶外有3D水舞秀表演，前3天晚上看秀的人潮都超過千人，夜晚故宮南院熱鬧繽紛。

中秋節

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