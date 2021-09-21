快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

小琉球3天登島2萬人陸續返回 墾丁北返車潮增

中央社 / 屏東縣21日電

中秋連假收假，警方統計，屏東離島小琉球3天登島2萬人，今天陸續返回，下午有5000多人搭船返本島；墾丁、台東北返車潮下午1時台1線車潮增多，警方下午2時實施分流措施。

屏東縣政府警察局東港分局表示，中秋連假前3天搭船至小琉球遊客共2萬443人，中午前返回1萬4800多人，另5000多人在中午過後陸續搭船返回東港。在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線，都加派警力疏導交通。

東港警分局也建議至華僑市場購買漁獲民眾，可將車輛停放漁市場對面停車場，道路兩旁畫設紅色標線不能停車，以免影響車流動線。

另外，墾丁北返車流疏導部分，依枋寮警分局統計，從墾丁及台東北返車潮，以昨天中午12時起到昨晚7時為高峰，枋寮鄉台1線五岔路口每小時都有2000輛次以上。

至於上午到目前為止，北返車潮沒有昨天多。枋寮五岔路口上午10時前，每小時在數百至1000多輛次，11時後車潮逐漸增加，12時至下午1時在1900多輛次，下午1時至2時達2246輛次。

枋寮警方下午2時在台1線實施分流措施，管制台1線永翔路口南下車流，改道右轉行駛永翔路續接台17線南下，減少五岔路口(台1線與台17線交叉路口)號誌時項。

中秋節 小琉球 車潮

相關新聞

中秋連假收假日 新北估國五北上、台2、台9最塞

中秋連假最後一天，新北市長侯友宜今上午前往交控中心，侯友宜說，北返車潮都會進到新北市，其中以國五北上以及台2線、台9線最...

不斷更新／國道9地雷路段！國5北返車潮 雪隧回堵7公里

今天是中秋節連續假期最後一天，上午7時許國道各路段大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

中秋後持續高溫 入秋需留意空汙

秋天將至仍高溫！中央氣象局21日表示，至23日大多為多雲至晴的天氣，24日起東北風增強，北部將會有局部短暫雨。氣象專家吳德榮預測，台灣至23日前都受太平洋高壓影響，天氣大多晴朗炎熱，高溫約36度；天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，西半部近幾日的擴散條件差，民眾需留意空氣品質。

中秋連假尾聲雲縣車流平穩 警方：收假潮提前了

中秋連假最後1天，多數人陸續收假北返，不過雲林縣至目前為止車流順暢，國道、各交流道及重要路段未出現壅塞情形，縣警局交通隊...

收假午後路況 國1國5北向塞、省道太魯閣湧車潮

今天是中秋節，也是4天連假最後一天，高速公路局觀測，下午1時15分，國5及國1北向塞車；公路總局說，省道台8線往太魯閣天...

中秋連假結束預備收心 營養師6招均衡飲食

中秋連假四天不少民眾相約烤肉，雖然吃得過癮，但可能攝取過多熱量。營養師提醒，烤肉應多選擇新鮮肉類、蔬菜，盡量減少加工食品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。