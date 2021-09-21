小琉球3天登島2萬人陸續返回 墾丁北返車潮增

中秋連假收假，警方統計，屏東離島小琉球3天登島2萬人，今天陸續返回，下午有5000多人搭船返本島；墾丁、台東北返車潮下午1時台1線車潮增多，警方下午2時實施分流措施。

屏東縣政府警察局東港分局表示，中秋連假前3天搭船至小琉球遊客共2萬443人，中午前返回1萬4800多人，另5000多人在中午過後陸續搭船返回東港。在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線，都加派警力疏導交通。

東港警分局也建議至華僑市場購買漁獲民眾，可將車輛停放漁市場對面停車場，道路兩旁畫設紅色標線不能停車，以免影響車流動線。

另外，墾丁北返車流疏導部分，依枋寮警分局統計，從墾丁及台東北返車潮，以昨天中午12時起到昨晚7時為高峰，枋寮鄉台1線五岔路口每小時都有2000輛次以上。

至於上午到目前為止，北返車潮沒有昨天多。枋寮五岔路口上午10時前，每小時在數百至1000多輛次，11時後車潮逐漸增加，12時至下午1時在1900多輛次，下午1時至2時達2246輛次。

枋寮警方下午2時在台1線實施分流措施，管制台1線永翔路口南下車流，改道右轉行駛永翔路續接台17線南下，減少五岔路口(台1線與台17線交叉路口)號誌時項。