坐過北高13個小時… 1983年老照片看你我的中秋返鄉路

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聯合新聞網 / 綜合報導
擷自UDN報時光臉書
擷自UDN報時光臉書

中秋連假適逢疫情相關規定鬆綁，各路國道湧進車潮，昨日的國五車潮紫爆，即便到了夜晚，車燈仍如一條長龍。UDN報時光臉書PO出一張38年前的客運從台北到屏東月台的景象，在當時未有高鐵的情況下，年節假日返鄉就是一場可能坐八小時還不一定會到的「人在囧途」現實版。

報時光PO出的這張歷史照片為當年中興號正式推出的盛況，並稱「當時的年節返鄉經常大塞車，坐上八小時還不一定會到，對比現今有高鐵號稱夢想列車，時光就是如此一寸寸推著我們前進。」

PO文一出勾起民眾過往的搭車回憶，網友說道，當時「從台北搭車到屏東過，真的是從天亮搭到天黑」，更有網友專業分享表示，民國七十年代公路局同一條路線有些會分兩個等級，一般型為中興號，老賓，柴油味較重，尊貴型則為國光號，俗稱灰狗新車，有廁所及隨車小姐，並附報紙，高檔窗邊側吹空調還有特別的後四（八）輪，再早的就是金龍、金馬。

有人說，曾搭乘灰狗巴士國光號，從台東到台中曾經坐過10小時，司機在高雄換人，車子不熄火繼續開南迴很顛、很暈」，更有人說，「連假北高八小時算小菜一碟，有坐過北高13個小時，在車上吃兩餐」的經驗。文青網友則表示，這樣的長途車程，他可以「看完兩本瓊瑤、兩本倪匡」，當時可是一個沒有iPhone的年代。

還有人說，「以前搭野雞車，還會發小圓塑膠椅坐在走道跟行季箱室」，「因為坐票全賣光，又不能賣站票」，更有人爆料當時的野雞車似乎違法，「從高雄到台北一路都在放18禁」。

中秋節 塞車 國光

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