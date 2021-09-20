枋寮北返車潮增 屏警台1線實施調撥車道

中央社 / 屏東縣20日電

中秋連假第3天中午已出現收假潮，南下墾丁及往東部旅遊的遊客經由屏東台1線北返車潮，中午12時起出現每小時2000輛次以上的車流，枋寮警方下午2時58分實施調撥車道。

枋寮鄉水底寮台1線、台17線及沿山公路等交會的5岔路口是前往墾丁及台東必經路線，中秋連假前2天南下都出現每小時2000輛次以上車潮，昨天一度在上午10時出現3000輛次的連假前2天南下最高車潮，轄區枋寮警分局立刻實施調撥車道。

枋寮警方表示，今天中午起北返車潮湧現，12時起北返車潮每小時都在2000輛次以上，下午2時58分實施調撥車道，調撥台1線436.5至445.5公里處南下內側車道供北上車道使用。

警方表示，最大量車潮預估在下午4時至晚上10時，建議駕駛人避開這個時段，並多利用台1線439K北上、屏185線（沿山公路）替代道路。依屏東警方統計，連假3天截至今天中午，共有近1.3萬車次南下，北上則近8000車次。

這次連假除了墾丁、小琉球人潮湧現外，屏北地區的霧台鄉、三地門鄉因風光明媚、山景秀麗，也吸引遊客前往，連接兩個鄉的台24線一向是重型機車族愛好的壓車路線之一。

中秋連假期間，針對霧台鄉（谷川大橋、神山社區）、三地門鄉（山川琉璃吊橋）等觀光遊憩區，轄區里港警分局加強交通疏導及針對違規加強取締，台24線防制超速、壓車、改裝車輛及危險駕駛取締有140件。

中秋節 連假 墾丁

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