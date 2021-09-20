烤肉最多餘食材是啥？ 網秒選「2食物」：烤不熟份量又少

因疫情影響，今年中秋節不少縣市規定禁止戶外烤肉，只能居家烤肉。一名網友表示，想起過去烤肉的經驗，總會有幾樣食材覺得很多餘，但又常常出現，於是想問問網友們，「烤肉最多餘的食材是什麼？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，每逢中秋節，不少民眾會和親朋友好相約去烤肉，但今年因疫情影響，政府禁止戶外烤肉，每當這時他總會想起過去烤肉的經驗，他本身最愛吃菜包肉及香腸，但有些食材他總覺得很多餘卻又常常出現，「比如米血」，於是他好奇，「不知道烤肉中最多餘的食材是什麼？」。

網友紛紛表示，「玉米吧，常常烤不熟」、「玉米，烤到沒人顧，超邊緣還烤焦」、「豆干、米血、甜不辣」、「要烤得好看又熟，木炭要受熱均勻且沒火焰，米血無誤」、「外面賣的烤豆干都好好吃，自己烤就...」、「香腸吧，很容易烤焦又一堆油，烤一烤整個燒起來」、「可樂吧，每次飲料都喝不完」、「米血、豆干、吐司，不知道買這些東西的人居心何在，都會吃不完」、「廢物三雄：甜不辣、花枝丸、香腸」、「很難熟的香菇、青椒」、「青椒，真的不知道烤這個幹嘛」。

不少網友認為，雞翅和雞腿烤不熟份量又少，「雞翅、雞腿，永遠都不會熟」、「雞翅~不好烤，肉又少」、「雞翅、雞腿真的超煩，難烤」、「雞翅沾手不一定熱銷，雞腿也不好分，烤一個那麼久每個人吃一小口...」、「棒棒腿，難熟又容易烤焦，就算烤的很完美，棒棒腿也不好吃啦」。

不過，有網友認為雞腿和雞翅的烤法很重要，「說雞翅、雞腿的是不會烤吧」、「雞翅、雞腿要一直翻才不會焦過頭，旁邊還要放寶特瓶水，控溫柴火、小火慢慢烤」、「棒棒腿和雞腿事先去骨、切片/條，超受歡迎」。

有網友則認為，比起自己烤肉去買燒烤最好吃，「直接去買燒烤最好吃，自己烤的食物再好都那樣，還可能一不小心就烤焦」。