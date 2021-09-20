金山中角灣國際衝浪中心現人潮 新北管制人車進入

根據新北市景點人潮儀表板截至今天中午最新訊息，金山區中角灣國際衝浪中心已達第3階段人潮容留管制（景區人潮容留量50％），管制人車進入。

此外，烏來立體停車場、平溪停三停車場（十分遊客中心前）、十分瀑布公園及猴硐煤礦園區停車場已達第1階段人潮容留管制（景區人潮容留量30％），不建議再前往。

第1階段管制是達景區人潮容留量30％，不建議再前往；第2階段管制是達景區人潮容留量40％，節點實施人潮分流；第3階段是達景區人潮容留量50％，管制人車進入。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇表示，各景點預警容留人數已降載為過去的一半，雖然人多但仍在可控制範圍，目前已加派人手前往管控人車。

她說，建議民眾不要再前往分階段管制的警示景點，最好出遊前查看一下人潮儀表板警示情形，再決定出遊地點，以分散人潮及落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫。