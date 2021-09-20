木棧道塞滿遊客！高美濕地人潮爆滿 中市府加強人工管控

中秋連假人潮出籠，台中市知名景點高美濕地，昨天湧入大量遊客，木棧道上塞滿人龍。台中市政府表示，疫情期間採人流總量管制，昨天因人流計數器異常，將改為人工管制，加強管控。

有網友昨天在臉書「爆料公社」貼文，並附上高美濕地周邊連假期間人潮照片，濕地著名的木棧道塞滿遊客，長長人龍綿延數百公尺，引發網友熱議。

農業局今天表示，高美濕地木棧道於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒期間，採總量管制691人，昨天適逢連續假期第2天，約下午4時有民眾大量湧入。

農業局指出，當時現場值勤人員回報人流計數器異常，經洽廠商表示應為人影及民眾撐傘造成計數異常，將再調整計數器靈敏度，農業局已於當天下午4時39分，改為人工管控。

農業局強調，今天將再密切注意現場情況，如再出現異常也將採人工管控，並嚴格降載木棧道人數。

台中市警察局清水分局表示，中秋連假期間，許多遊客湧入高美濕地旅遊，因木棧道入口處實施人流管制，限制容留人數，如超過容留人數，巡守員將立即封鎖入口並管制人流。

警方表示，除規劃濕地周邊交通疏導及加強巡邏外，也派員於人群中以大聲公提醒遊客「疫情期間，遊客千萬不要鬆懈，做好個人防護，請配合人流管制及全程配戴口罩」；另外，並呼籲遊客，連假期間「喝酒不開車、開車不喝酒」等宣導。