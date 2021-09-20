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中秋連假墾丁大街人潮增多 晚間6時30分起管制

中央社 / 屏東縣20日電
中秋連假墾丁大街湧入人潮。 圖／警方提供
中秋連假墾丁大街湧入人潮。 圖／警方提供

中秋連假墾丁大街人潮增多，屏東縣政府表示，由於2級警戒仍持續，這2天墾丁大街人流有漸增趨勢，因此今晚將從6時30分起進行人車分流管制，比平時提早半小時。

適逢假期，墾丁的飯店和民宿住宿率達8成以上，墾丁大街連2天湧入數千人潮，雖採實聯制，但人潮擁擠的程度讓網友在社群上直呼擔心，還有人沒戴口罩邊走邊吃，經墾丁商圈自治會勸導雖有改善，但網友擔心連假過後，會成為「4級疫情，而墾丁醫療資源又不足」。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒自9月21日至10月4日仍維持第2級，縣長潘孟安提醒防疫依舊不可掉以輕心。

縣府表示，人車分流因先前疫情降級後調整管制時間從晚上7時至晚上10時，由於疫情警戒仍沒有解除，縣府觀察墾丁大街中秋連假這2天，人流有漸增趨勢，因此從今天晚上起將提早半小時進行管制，時間將從晚上6時30分至晚上10時，以因應人潮增加及維護遊客安全。

墾丁大街目前採實聯制進入，縣府指出，將請恆春警分局及墾丁大街商圈自治會提早在晚上6時30分起開始管制，且會要求自治會加派人力宣傳防疫措施。

縣府交通旅遊處也呼籲中秋連假到屏東旅遊的遊客，不論是從事戶外活動或是夜宿屏東、享受餐飲等消費，隨時隨地都應遵守相關防疫規範，包括全程戴口罩、維持社交距離等，享受假期，防疫不鬆懈。

中秋連假最後2天也將是收假車流的高峰，枋寮警分局預估收假車流會出現在這2天的下午4時至晚上10時，建議駕駛人避開這個時段，並多利用台1線439K北上、屏185線（沿山公路）替代道路，分局會視車流狀況實施分流及調撥來因應。

枋寮警分局提醒，台1線沿路有攝影機，加強取締自小客車及大重機違規行駛機車道，請駕駛人不要違法。

中秋節

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