快訊

簡訊實聯制侵隱私爭議 吹哨者前法官：警用來逮嫌犯也不當

室內烤肉絕對不能用炭火 譚敦慈傳授在家減毒烤肉妙招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買串烤全家慶中秋 結帳一聽價格嚇壞：比平常貴540元？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享在中秋連假買的串烤，價格卻高得嚇人。圖／取自PTT
網友分享在中秋連假買的串烤，價格卻高得嚇人。圖／取自PTT

為期四天的中秋連假開跑，今年受到疫情影響，不得在騎樓或戶外烤肉，許多人改在家及到餐廳烤肉，或是乾脆購買烤肉回家享用。有網友近日購買了全家共吃的烤肉，內容物包括雞皮、雞心、青椒、香腸、肉串、魷魚等，想不到竟要價1600元，比平時的價格高了540元，讓他氣得跑回店內向老闆理論。

有網友在PTT發文分享近日到烤肉店購買的串烤，他表示，日前有先向店家確認部分品項價格，如雞心、雞腱、雞皮25元、蔬菜20元、小雞腿40元等，其他魷魚、培根、黑輪，雖然自己心算價格應是1060元，店家卻向他收了1600元，讓他相當傻眼，氣得跑回店內向老闆理論。

該網友也貼出串烤照片，提問「猜猜燒烤多少錢」，多數網友都猜測百來元，也有人留言「魷魚一個就100元了吧」、「中秋加價100％」、「中秋價等於平常價兩倍，破千吧？」。

聽完價格正確解答後，也讓許多網友傻眼，留言「不如去吃燒烤，絕對更省」、「魷魚你買120元太貴了，80到100元差不多」、「哇，差了540元」、「看起來只是加熱而已，別人的錢都好好賺」、「盤子價」。

中秋節

延伸閱讀

進家門左邊就是廁所影響風水？ 眾人一致大讚：這格局很優

烤網黏焦黑油垢好難清！ 專家搬「神器」不用刷：15分鐘亮白

影／中秋連假別叫我！喵星人被叫醒起床氣大爆發 臭臉飆罵嚇壞飼主

影／女將臨盆 孩子的爹打XBOX不想停：我保證再玩一局！

相關新聞

他買串烤全家慶中秋 結帳一聽價格嚇壞：比平常貴540元？

為期四天的中秋連假開跑，今年受到疫情影響，不得在騎樓或戶外烤肉，許多人改在家及到餐廳烤肉，或是乾脆購買烤肉回家享用。有網友近日購買了全家共吃的烤肉，內容物包括雞皮、雞心、青椒、香腸、肉串、魷魚等，想不到竟要價1600元，比平時的價格高了540元，讓他氣得跑回店內向老闆理論。

中秋烤肉萬家香 北市環保局已接獲9起異味陳情

今年中秋連假，台北市禁止河濱烤肉，不過許多民眾還是會改在家裡與家人一同烤肉過節。台北市環保局統計，台北市這波中秋連假，截...

宜蘭清水地熱遊憩區停車場滿了 啟動一出一進總量管制

中秋節連假第三天，天氣晴朗，不少遊客外出旅遊，宜蘭清水地熱遊憩區上午9點55分停車場滿了，啟動停車場總量管制，實施一出一...

紅茶、綠茶、普洱、烏龍，中秋喝什麼茶好？中醫教您喝對時機減負擔

中秋節不烤肉、吃柚子、月餅怎麼行！但不忌口卻會讓腸胃鬧脾氣，使脹氣、腹瀉、胃食道逆流找上門。中醫師謝家誌建議享用美食之際，不妨泡上一壺適合當下情境的紅茶、綠茶等茶飲，避免腸胃「秋後算帳」。

中秋連假第三天 屏東警預估中午過後湧現北返車潮

中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，...

中秋連假現旅遊潮 高雄各景區遊客數增2成

中秋連假第二天，高雄各景區都出現旅遊人潮，義大遊樂世界遊客人數比以往多2、3成，茄萣興達觀光魚市場人數多約一倍，旗山老街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。