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他買串烤全家慶中秋 結帳一聽價格嚇壞：比平常貴540元？
為期四天的中秋連假開跑，今年受到疫情影響，不得在騎樓或戶外烤肉，許多人改在家及到餐廳烤肉，或是乾脆購買烤肉回家享用。有網友近日購買了全家共吃的烤肉，內容物包括雞皮、雞心、青椒、香腸、肉串、魷魚等，想不到竟要價1600元，比平時的價格高了540元，讓他氣得跑回店內向老闆理論。
有網友在PTT發文分享近日到烤肉店購買的串烤，他表示，日前有先向店家確認部分品項價格，如雞心、雞腱、雞皮25元、蔬菜20元、小雞腿40元等，其他魷魚、培根、黑輪，雖然自己心算價格應是1060元，店家卻向他收了1600元，讓他相當傻眼，氣得跑回店內向老闆理論。
該網友也貼出串烤照片，提問「猜猜燒烤多少錢」，多數網友都猜測百來元，也有人留言「魷魚一個就100元了吧」、「中秋加價100％」、「中秋價等於平常價兩倍，破千吧？」。
聽完價格正確解答後，也讓許多網友傻眼，留言「不如去吃燒烤，絕對更省」、「魷魚你買120元太貴了，80到100元差不多」、「哇，差了540元」、「看起來只是加熱而已，別人的錢都好好賺」、「盤子價」。
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