快訊

晶片荒延燒 豐田、本田日本車主須等一年才能拿到車

20億點閱！全紅嬋微博發文娃娃忘了帶 不到兩小時找到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烤網黏焦黑油垢好難清！ 專家搬「神器」不用刷：15分鐘亮白

聯合新聞網 / 綜合報導
中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉。 圖／ingimage
中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉。 圖／ingimage

中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉，然而最後沾滿焦黑油垢的烤網總是令人頭疼。一名網友在網路上抱怨，烤網上的焦炭怎麼刷都刷不掉，因此請教網友該如何清潔烤網？不過，日本的家事專家就提出一絕招，僅需一張「鋁箔紙」15分鐘便能輕鬆解決頑固焦炭。

原PO在PTT八卦板上發文抱怨，烤肉善後真的很麻煩，除了會搞到全身都是煙味，還要處理燒焦的烤網，上頭黏著一堆油脂焦炭，刷也刷不掉，讓原PO不禁直呼「到底怎麼清烤網？」

日本節目《ZIP！》就特地找來一名家事專家分享，清潔烤網第一步，只需將鋁箔紙完全覆蓋在烤網上，並讓炭火持續燃燒，15分鐘過後，就會看到烤網泛白、且上頭焦炭大幅減少。專家解釋，其原理是利用鋁箔紙的覆蓋，使烤網上的焦炭可以均勻受熱，進而燃燒成灰燼自然掉落，此外也可以用鋁箔紙沾水後擦拭烤網，也可以達到清潔效果。

不過也有不少網友認為烤網可以用完就丟，「買一百塊以下的，用完直接丟」、「便宜就換新的...」、「那東西本來就是一次性使用」、「你一年就用一次...」、「換一個比較快」。

中秋節 烤肉 中秋

相關新聞

烤網黏焦黑油垢好難清！ 專家搬「神器」不用刷：15分鐘亮白

中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉，然而最後沾滿焦黑油垢的烤網總是令人頭疼。一名網友在網路上抱怨，烤網上的焦炭怎麼刷都刷不掉，因此請教網友該如何清潔烤網？...

爆米香的滋味 來彰化福興穀倉過不一樣中秋假期

轟一聲，爆米香滋味，是很多人兒時的美好回憶。彰化縣文化局於中秋四天連假，在福興穀倉辦理「文資爆米香─福興穀倉再現」古蹟主...

台鐵東部幹線旅客多 21日加開1列自強號

中秋連假旅客多，為了疏運東部幹線旅客，台鐵局今天宣布21日將加開1列5247次台東到樹林的PP自強號，預計台東下午3時2...

屏鵝公路南下車流最每小時3千輛 國道追撞車禍無人受傷

中秋連假第二天，昨連假首日南下車潮逾3萬8千多輛，今天上午南下車潮高峰在上午10點到11點，來到每小時3005輛，警方上...

疫情下中秋自家陽台炭火烤肉 專家提醒兩大關鍵以免樂極生悲

中秋連假進入第二天，家戶烤肉頻率將攀高峰，因為疫情影響，戶外烤肉幾乎全部禁止，連騎樓烤肉也有部分縣市禁止，陽台成為民眾烤肉首選。火災預防專家提醒，在陽台用炭火烤肉，有兩個時間點必須特別注意，一是烤肉前的起火，可能有火星噴發，一是烤完後的餘燼，若忘了處理，也可能引發火警，部分住戶會在陽台加裝鋁窗，若通風不佳，烤肉變燒炭，恐致命；專家提醒，在陽台烤肉，產生的空汙、噪音影響其他住戶，恐會被開罰。

請看過來！中秋烤肉 使用瓦斯卡式爐應遠離熱源

儘管疫情趨暖，中秋連假期間全國各縣市幾乎都禁止在公共場所烤肉，如在家中烤肉，要留意預防瓦斯卡式爐使用安全，消防人員說，瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。