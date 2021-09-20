紅茶、綠茶、普洱、烏龍，中秋喝什麼茶好？中醫教您喝對時機減負擔

中秋節不烤肉、吃柚子、月餅怎麼行！但不忌口卻會讓腸胃鬧脾氣，使脹氣、腹瀉、胃食道逆流找上門。中醫師謝家誌建議享用美食之際，不妨泡上一壺適合當下情境的紅茶、綠茶等茶飲，避免腸胃「秋後算帳」。

「根據往年經驗，中秋節過後門診常能明顯感受到，因腹脹、火燒心、拉肚子等腸胃問題，前來就診的患者比中秋節前多了五成左右。」光華馬光中醫診所院長謝家誌在接受《健康遠見》採訪時，分享他多年來的門診觀察及發現。

月餅、烤肉難消化，柚子性偏寒！

但為什麼會有上述的情況發生呢？謝家誌解釋，這是因為月餅、烤肉屬於高糖、高蛋白、高油脂的食品，不容易消化。吃太多容易引起胃脹氣，以及胃酸過多、胸口灼熱等食道逆流症狀。

而柚子雖然在少量攝取下，有潤腸、助消化，幫助排便順暢的好處。但因為柚子性偏寒，吃多則可能引起腹瀉、嘔酸水狀況產生，尤其是體質虛寒的人更要注意。

中秋品茗好處多，不同時機搭配不同茶種

看到這裡，你是不是腦海再度浮現，「又要說中秋節這不能吃、那不能碰了吧！」「這樣就沒有過節氣氛啦！難道就沒有能幫忙解套的好方法嗎？」對此，謝家誌笑說，從中醫角度來看，是有一些飲食上的小技巧能幫大家預防腸胃「秋後算帳」的發生，那就是—看對時機喝茶。

中醫認為茶味苦甘、性微寒，適度飲用可解油膩及燒烤之毒，並發揮促消化、利大小便的好處。尤其適合搭配月餅、烤肉等中秋應景美食，還有去油消脂的效果。不過，想要發揮茶的益處，謝家誌強調，「選對時間、喝對茶種很重要！」

【 紅茶──適合搭配月餅 】

紅茶是屬於完全發酵的茶，因製作過程經過發酵氧化，已去除茶葉微寒的特性，所以屬於溫性茶的一種，適量飲用有保護脾胃的功效。且中醫認為，紅茶性溫和，可以去濕暖胃，使氣血暢通，所以紅茶很適合在秋冬時節飲用，預防寒邪入侵。

推薦飲用時機：就像英式下午茶多半習慣喝紅茶一樣，品嘗月餅時搭配紅茶飲用，能幫助緩解吃甜食帶來的甜膩，以及消化不易的問題。

【 普洱茶──適合搭配烤肉 】

普洱茶就是俗稱的「臭噗茶」，屬於黑茶的一種，和紅茶一樣也是全發酵茶，是利用微生物發酵製成的茶葉，由於發酵時間時間更勝紅茶，茶性溫和。

推薦飲用時機：品嘗油膩膩的烤肉時，搭配普洱茶可以幫助脂肪無法被小腸吸收，減輕身體的負擔。

【 綠茶──烤肉趴結束後 】

綠茶是屬於未發酵的茶，保留了茶原本苦甘微寒的性味，適量飲用可以幫助脾胃運化，讓五臟的功能表現得更好，且還有利增加代謝，適合在烤肉趴過後的幾天，平時早上或運動前飲用，讓我們有滿滿的活力及爆發力。

另外，由於綠茶未經發酵，含有大量的茶多酚，及維生素C，所以綠茶也有輔助延緩衰老、提高人體免疫力的益處。

推薦飲用時機：適合在早上或運動前（不建議空腹）飲用。

【 烏龍茶—腹部脹氣時 】

烏龍茶是青茶的一種，屬於半發酵茶，有降低血脂肪、促進腸胃蠕動的作用，適量飲用能幫助增加胃腸排空的能力。

推薦飲用時機：吃得太飽而產生脹氣時，可以試著來杯烏龍茶，幫助緩解腸胃的不舒服。

小叮嚀

但要注意的是，紅茶、普洱茶、綠茶、烏龍茶也有各自適合的體質宜忌，大家飲用前仍要多留意。

紅茶、普洱茶：適合虛寒體質者，比如：平時容易覺得疲勞、面色較白、手腳冰冷、排便軟散、容易流汗的朋友飲用。反之，實熱體質者不宜。

綠茶及烏龍茶：適合實熱體質者飲用，這類體質的朋友通常體格較壯實，且怕熱、容易生氣，常有便祕或排便像羊大便一樣一顆一顆、小便赤黃的困擾。

中醫推2漢方茶飲：去油解膩、促代謝

除了針對一般坊間常見的茶飲做說明外，謝家誌也另外分享兩款，材料準備容易、作法簡單，特別適合中秋情境，且幾乎所有體質都適合飲用的漢方茶飲，提供給大家：

【荷葉去油解膩茶】

推薦飲用時機：可在品嘗烤肉及月餅時搭配飲用。

材料：荷葉1錢、山楂1錢、陳皮1錢、麥冬1錢。

作法：將上述材料沖洗、瀝乾後，用600毫升的清水，熬煮20分鐘即可飲用。

作用：輔助減少脂肪吸收、促進消化、消脹氣，保護胃部並減少口乾舌燥。

禁忌：陳皮、山楂對腸胃有一定刺激性，而麥冬性質偏潤，故空腹者及孕婦忌服。

【黃耆代謝茶】

推薦飲用時機：可在烤肉趴結束後飲用，能幫助增加代謝、恢復身形。

材料：黃耆2錢、決明子1錢、山楂1錢。

作法：將上述材料沖洗、瀝乾後，用600毫升的清水，熬煮20分鐘即可飲用。

作用：有助增加代謝、潤腸通便、促進消化。

禁忌：決明子在藥性上，比較潤一些，故慢性腹瀉者及孕婦忌服。

中秋團聚把握5飲食要點，腸胃少點負擔

中秋佳節是一家人團聚賞月的好時光，不過謝家誌也叮嚀大家仍要留意食量，免得開懷大吃後會增加對腸道的負擔。不想因暴飲暴食帶來不適，除了看對時機喝茶品茗外，也可以試試以下5個飲食小技巧：

1. 烤肉時可先食用蔬菜、金針菇、花椰菜增加飽足感。 2. 製作烤肉串時，搭配大量的新鮮蔬菜，像是筊白筍、洋蔥、青椒、甜椒等，能防止把太多油膩的烤肉吃下肚。 3. 月餅盡量切小塊，採取分食的方式，避免攝取過多的熱量。 4. 文旦建議成人一天不要吃超過半顆。 5. 中秋節前後，建議可以適量食用秋葵，來保護胃壁、促進腸胃蠕動，並減少油脂的吸收。

謝家誌也提醒，中秋節還有兩件事要叮嚀大家，那就是吃柚子時，最好和中西藥間隔至少2小時以上，以免柚子裡的呋喃香豆素，和藥物產生交互作用，尤其是治療高血壓、高血脂、心律不整的藥物要特別留意。

另外，有慢性胃病、胃食道逆流，以及糖尿病、高血脂、高血壓病史的朋友，在中秋佳節面對時令美食，則應淺嘗則止，以免平常的辛苦控制一夕破功。

（作者／洪毓琪 本文出自2021.9.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）