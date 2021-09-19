中秋節除了烤肉、吃月餅，還有「這四個」你不知道的應景習俗！

走遍千山萬水、在世界兜轉了幾圈之後，是否覺得天上的月亮，還是家鄉的最圓？中秋時節，全家人聚在一起，除了賞月、剝柚、吃餅、烤肉，還有哪些你不知道的習俗呢？

每逢農曆8月15日，正值秋季之中，便是「中秋節」命名的由來。中秋節這天的滿月，相較於其他月份來得更加圓滿，遙望當空皓月往往令人勾起思鄉之情，因此中秋節又稱為「團圓節」，取意：天上月兒圓滿，地上的人們也要齊聚團圓。

中秋四寶：賞月、剝柚、吃餅、烤肉

在台灣，中秋團圓的活動大多與月亮有關，賞月、走月、吃月餅都意味著圓滿團圓；一顆顆果肉酸甜多汁帶著清香的柚子，更是家戶必備的應景水果，中秋吃柚取「柚」與「佑」諧音，有「月亮保佑」之意。

至於台灣「獨有」且盛行的「中秋烤肉」，其來有自。有一種說法是因1980年代一則烤肉醬廣吿極其成功，讓台灣的烤肉風氣近幾十年逐漸盛行。月光如水的夜色下，家人、朋友齊聚烤肉，吃喝談笑之間讓彼此感情更濃厚。

你不知道的四大中秋習俗

其實，中秋節由來已久，早在唐朝便有中秋賞月、祭月的紀載，到了明清時代，中秋節已成為家喻戶曉的傳統節日。除了上述台灣盛行的中秋四寶，傳統中秋節還有這些你想不到的應景習俗！

中秋節應景習俗 1. 祭祖 2. 祭拜土地公 3. 拜月娘 4. 賞桂花

習俗 1 》祭祖

較傳統的家庭大多都有祖先牌位供桌，傳統中秋節這天其實是要擺上「三牲」、「三素」祭祖，以此紀念祖先，也跟祖先回報家族近況。

習俗 2 》拜土地公

傳統農業社會靠天地吃飯，中秋節正值農作秋收時節，中秋祭拜土地公目的是要感謝土地公保佑大豐收。雖然台灣人普遍認為土地公8月16日成道，但為順應中秋時節，一般多在農曆8月15日就一同祭拜土地公。

習俗 3 》拜月娘

傳統上每逢中秋「拜月娘」是中秋節傳統的習俗之一，家家戶戶要在香案上擺上月餅、柚子、柿子等祭物「拜月娘」，祈求闔家平安、團圓美滿。

但民俗上有「男不拜月，女不祭灶」的說法，因此男士只能參加祭灶的活動，不能參加拜月，「拜月娘」成了婦女的專利，不過現在賞月重於祭月，嚴肅的祭祀已轉變為變輕鬆的賞月活動。

習俗 ４ 》賞桂花、喝桂花酒

農曆8月古稱「桂月」，中秋時節除了是柚子的產季，也是桂花盛開的季節，桂花香氣清心怡神，有「桂子花開，十里飄香」的美譽。不過，桂花與滿月的寓意相去甚遠，賞桂花、喝桂花酒如何成為中秋節的習俗之一呢？

據說，一年中秋，清朝乾隆皇帝幾杯陳年桂花酒下肚後，對桂花酒的美味大為讚賞，甚至題下「桂花東酒」的讚譽。自此，中秋節飲桂花酒便逐漸成為傳統中秋節的習俗之一。

隨著時代演進，現今社會大多已簡化應景習俗、跳脫傳統的繁文縟節，相信中秋節這天最美的景色，其實是抬頭望月，有家人在身旁、溫馨在心房的那一刻。

什麼？！日本、韓國也慶祝中秋節

中秋節起源自中國，華僑移民在亞洲開枝散葉，逐漸發展出各地區獨特的習俗與傳統文化。

【日本】

意義：日本則稱農曆8月15日中秋節為「十五夜」，農曆9月13日是另一個中秋節，稱作「十三夜」。

習俗：團圓賞月、感謝豐收。

代表食物：團圓賞月時將「月見糰子」擺成金字塔供奉，向月亮表達豐收的感謝，祭祀結束後，便可以一邊賞月一邊品嚐這些美味的團子。

【南韓】

意義：南韓非常重視中秋節，稱中秋節為「秋夕」，將農曆8月15日的中秋節、農曆春節、端午節並列為南韓三大節日。

習俗：祭祖、掃墓、感謝身邊的一切人物。

代表食物：「松餅」是南韓秋夕的經典食物，在各色的米粉團內填入紅豆、栗子、棗泥、芝麻、栗子等餡料，蒸煮時鋪上一層松葉，松餅會散發淡淡的松葉香氣。

（作者／ 黃薇臻 本文出自2021.9.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）