烤肉最討厭食材是哪種？多人點名「豆干」 行家曝處理妙方

每到中秋節，除了月餅、柚子外，大多數人一定都會想到「烤肉」，只要能烤的食物通通來者不拒，不過有網友就在PTT發文，好奇哪一種食材是最雷、最不好吃的？貼文一出鄉民們分享各種不同東西，還有不少人直指「豆干」是最雷的食材。

原PO以「烤肉中最雷的食材是什麼？」為題，貼文寫道不管是什麼食材，只要放上烤肉架並且塗上烤肉醬，都會變得很好吃，但他也好奇在這麼多食材當中，有沒有哪一種東西是不管怎麼烤都救不回來的，或者根本沒有吃的必要。

不少網友紛紛提出各種地雷食材，「青椒…嘔嘔嘔嘔」、「雞腿，超難烤熟」、「金針菇，根本就是來亂的」、「花枝丸啦，烤那個有夠難烤」、「豬血糕，看不出來燒焦還是沒熟」、「秋刀魚反而是吃的時候很煩就是了」、「我烤過水餃，意外的非常難吃」、「香腸啦，怎麼烤都會焦，沒焦裡面又不熟」、「吐司超乾，每次又都剩一堆」、「王子麵吧，哥試過不好烤」、「青椒，烤肉架上莫名其妙的食物」。

當中還有許多人點名「豆干」，認為很難烤得好吃，「豆干，很難吃卻每次都有」、「豆干，沒人要吃卻每次都有人買」、「豆干真的超廢」、「豆干其實是很難烤得好吃」、「豆干，超級雷包」。

不過有內行人分享豆干烤得好的處理方法，「豆干放下去先不要刷醬，等到表面有起泡再刷醬，因為醬太早刷醬會焦掉，這樣子的豆干外表有醬的滋味，裡面是Q的」、「豆干要先用刀劃開之後，用沙茶醬+油+糖+醋去浸泡醃漬個3小時之後再來烤，才會好吃」、「豆干要先處理，先滷過再烤才好吃」。