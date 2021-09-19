快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

烤肉最討厭食材是哪種？多人點名「豆干」 行家曝處理妙方

聯合新聞網 / 綜合報導
每到中秋節，許多人都會準備食材來烤肉，但有網友好奇哪一種食材是最雷的，貼文一出吸引鄉民們給予不同的答案。 示意圖／ingimage
每到中秋節，許多人都會準備食材來烤肉，但有網友好奇哪一種食材是最雷的，貼文一出吸引鄉民們給予不同的答案。 示意圖／ingimage

每到中秋節，除了月餅、柚子外，大多數人一定都會想到「烤肉」，只要能烤的食物通通來者不拒，不過有網友就在PTT發文，好奇哪一種食材是最雷、最不好吃的？貼文一出鄉民們分享各種不同東西，還有不少人直指「豆干」是最雷的食材。

原PO以「烤肉中最雷的食材是什麼？」為題，貼文寫道不管是什麼食材，只要放上烤肉架並且塗上烤肉醬，都會變得很好吃，但他也好奇在這麼多食材當中，有沒有哪一種東西是不管怎麼烤都救不回來的，或者根本沒有吃的必要。

不少網友紛紛提出各種地雷食材，「青椒…嘔嘔嘔嘔」、「雞腿，超難烤熟」、「金針菇，根本就是來亂的」、「花枝丸啦，烤那個有夠難烤」、「豬血糕，看不出來燒焦還是沒熟」、「秋刀魚反而是吃的時候很煩就是了」、「我烤過水餃，意外的非常難吃」、「香腸啦，怎麼烤都會焦，沒焦裡面又不熟」、「吐司超乾，每次又都剩一堆」、「王子麵吧，哥試過不好烤」、「青椒，烤肉架上莫名其妙的食物」。

當中還有許多人點名「豆干」，認為很難烤得好吃，「豆干，很難吃卻每次都有」、「豆干，沒人要吃卻每次都有人買」、「豆干真的超廢」、「豆干其實是很難烤得好吃」、「豆干，超級雷包」。

不過有內行人分享豆干烤得好的處理方法，「豆干放下去先不要刷醬，等到表面有起泡再刷醬，因為醬太早刷醬會焦掉，這樣子的豆干外表有醬的滋味，裡面是Q的」、「豆干要先用刀劃開之後，用沙茶醬+油+糖+醋去浸泡醃漬個3小時之後再來烤，才會好吃」、「豆干要先處理，先滷過再烤才好吃」。

中秋節 烤肉

延伸閱讀

中秋節除了烤肉、吃月餅，還有「這四個」你不知道的應景習俗！

疫情重挫生活！小男孩樂團訴心聲「我要烤肉」

「最莫名防疫政策」網友一致批這東西無用至極！實聯制擺第2

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

相關新聞

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

（07:00更新）今天是中秋節連續假期第二天，高速公路局說，預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍。

烤肉最討厭食材是哪種？多人點名「豆干」 行家曝處理妙方

每到中秋節，除了月餅、柚子外，大多數人一定都會想到「烤肉」，只要能烤的食物通通來者不拒，不過有網友就在PTT發文，好奇哪一種食材是最雷、最不好吃的？貼文一出鄉民們分享各種不同東西，還有不少人直指「豆干」是最雷的食材。

中秋節除了烤肉、吃月餅，還有「這四個」你不知道的應景習俗！

走遍千山萬水、在世界兜轉了幾圈之後，是否覺得天上的月亮，還是家鄉的最圓？中秋時節，全家人聚在一起，除了賞月、剝柚、吃餅、烤肉，還有哪些你不知道的習俗呢？

中秋連假第2天 國道中部路段還是塞

今天是中秋連假第二天，國道中部南下路段依然嚴重塞車，車速維持在30到40公里，預估中午過後才可望逐漸紓解。

中秋連假首日琉球近萬人登島 已恢復去年七成六水準

中秋連假屏東縣天氣不錯，屏東縣警局智慧交控系統統計，昨連假首日往台東、屏東墾丁必經台1線與台17線，枋寮水底寮五岔路口南...

避開地雷路段！ 8大風景區今恐激增觀光車潮

今天是中秋連續假期第2天，公路總局預計，今天各大風景區將湧現觀光人潮，包含台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。