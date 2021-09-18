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「烤肉VS刷醬」哪步驟先？饕客教絕招：避免燒焦又有醬香味
中秋連假終於來了！受到疫情影響，許多民眾紛紛計畫和許久不見的親友們聚一聚，於是在配合防疫政策之下，有一名網友就發起「線上烤肉趴」，邀請親友一起開趴，本想端上第一道松阪豬肉讓大家嚐鮮，可惜第一步就為了「要先刷醬再烤or先烤肉再刷醬」的問題吵翻天，貼文曝光後，意外引起網友熱議。
一名網友透過Dcard發文發問「烤肉是先刷醬再烤肉，還是先烤肉再刷醬？」他表示，中秋節說什麼都一定要和家人聚在一起烤肉，但礙於防疫政策規定，他們便舉辦了「線上烤肉趴」。
首先，原PO準備了第一道松坂豬肉，他看著眼前又嫩又彈又香的松阪豬肉，想著終於能開始大展身手了，「結果沒想到人算不如天算，才剛拿出沙茶醬就出問題了，到底是先刷醬再烤肉，還是先烤肉再刷醬啊？」小小問題竟讓親友們爭論不休。
「線上烤肉趴」讓網友們看了簡直笑翻，紛紛留言「求+1」，也有人提議「你們這攤接受烤青椒嗎？可以的話我想要加入」、「怎麼可以沒有豬血糕！豬血糕+沙茶醬根本天作之合 」、「肯定不能少了蝦子」、「我帶了烤肉刷，報到！」
其中，有饕客認真回應問題，多數建議「烤到快熟的時候再刷醬繼續烤」、「烤到半熟或7分才刷」、「烤到快熟的時候再刷醬，如此一來可以避免燒焦又能享有醬香味」，但也有人說「認真回，先把肉裡多餘的水份烤掉再刷醬」、「先醃肉再烤+1，醃好就不用刷了啊，不然一直刷手會酸耶」。
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