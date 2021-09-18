中秋節烤肉時「最配的飲料」？內行推這類飲品：沒有其他解答

今（18）天是中秋連假首日，不少家庭都會在這個連假時安排烤肉行程，而近日便有網友發文表示，自己最近和同事閒聊到，吃烤肉配什麼飲料最搭，才發現有分成「有糖派還是無糖派」，讓他不禁好奇發文詢問「大家吃烤肉都配什麼飲料呢？」

原PO在PTT以「最搭吃烤肉的飲料」為題分享，表示自己是偏好無糖派的，在吃烤肉時配上清爽無糖茶，就能完美平衡，而若是有糖飲料的話，則可以選擇像是純喫茶鮮柚綠這種果茶類的飲料。

此文一出，不少網友都認為「汽水類」的飲料最配，紛紛表示，「可口可樂，沒有其他解答」、「可樂、雪碧、沙士」、「肥宅快樂餐就是要配肥宅快樂水啊」、「吃烤肉就是要配可樂、雪碧、沙士才爽」、「加鹽的黑松沙士」。

但也有不少留言認為，需要喝「茶類」才能解膩，「可不可的胭脂紅茶，很解膩」、「清心福全，烏龍綠微糖微冰，沒有其他解答」、「每朝或原萃」、「爽健美茶，要冰到很冰喝很爽」、「可以解膩的茶類」。