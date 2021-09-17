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中秋伴手禮怎麼送？網友最推薦這些蛋黃酥與鳳梨酥

聯合新聞網 / 文／源大數據

下禮拜就是中秋佳節，不少國人都在頭痛應該送什麼伴手禮給親朋好友，其中又以蛋黃酥與鳳梨酥等產品最受熱議。源大數據團隊運用uMiner輿情數據分析平台，以社群數據作為分析資料，幫大家整理網友最推薦的蛋黃酥與鳳梨酥店家名單。

首先是應該送什麼的問題。如果您的選項是蛋黃酥、鳳梨酥、廣式/冰皮月餅三選一，如圖1顯示，最多網友推薦的就是蛋黃酥，其次是其他類月餅。如果您的選項是蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪，則如圖2顯示，最多網友選擇的仍是蛋黃酥，其次才是鳳梨酥。

最多網友推薦的伴手禮聲量排行（一）。圖／源大數據提供
最多網友推薦的伴手禮聲量排行（一）。圖／源大數據提供

最多網友推薦的伴手禮聲量排行（二）。圖／源大數據提供
最多網友推薦的伴手禮聲量排行（二）。圖／源大數據提供

既然蛋黃酥是網友最推薦的伴手禮選項，那我們也來看看究竟哪一些蛋黃酥店家又是網友的最愛呢？如圖3顯示，網友在面對要推薦別人自己所喜好的蛋黃酥品牌這個問題時，最多網友推薦的前5名分別是：不二坊、新口味、小潘、香格、金葡萄。

最多網友推薦的蛋黃酥品牌排行。圖／源大數據提供
最多網友推薦的蛋黃酥品牌排行。圖／源大數據提供

除了蛋黃酥外，鳳梨酥也是中秋佳節送禮的熱門選項。所以，我們一樣整理網友最推薦的鳳梨酥品牌排行。如圖4顯示，最多網友推薦的鳳梨酥品牌前5名分別是：小潘、俊美、微熱山丘、佳德、李鵠。

最多網友推薦的鳳梨酥品牌排行。圖／源大數據提供
最多網友推薦的鳳梨酥品牌排行。圖／源大數據提供

鹹魚青菜各有所好，每個人的口味選擇確實有所不同。不過，如果你自己也沒意見，或者對送禮毫無頭緒，不妨參考看看網友的意見。

中秋節

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