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剝柚子好麻煩？ 專家授「3招輕鬆切法」：迅速又沒苦味

聯合新聞網 / 綜合報導
柚子的外皮較厚，果肉外又有一層白色薄膜，不少民眾認為食用起來相當麻煩。 示意圖／ingimage
柚子的外皮較厚，果肉外又有一層白色薄膜，不少民眾認為食用起來相當麻煩。 示意圖／ingimage

中秋節除了和家人團聚烤肉、吃月餅之外，柚子也是必備的應景美食之一。不過，柚子的外皮較厚，且果肉外層包覆白色薄膜，讓不少人都抱怨，要吃到柚子實在太費力。對此，農委會提供3招「剝柚法」，除了迅速方便，還能免除苦味。

農委會日前透過臉書張貼影片，教導民眾3種不同的剝柚子方法。首先，第一種是較常見的「傳統柚子帽」，先將柚子的頭去除後，在外皮各側劃上5刀，保留底部不被完全切斷，隨後沿著刀痕將皮往外剝開，就能得到乾淨分開的果肉，和一頂能增添節慶趣味的柚子帽。

常見的「傳統柚子帽」，切法簡易，並富有節慶樂趣。圖擷自facebook
常見的「傳統柚子帽」，切法簡易，並富有節慶樂趣。圖擷自facebook

接著，第二種方式為「柚子盅」，用刀先從柚子中間劃一圈，注意不要切到果肉，完成後把上半部的外皮剝掉，再拿湯匙將下半部外皮與果肉分離，最後，將額外剝好的果肉放回柚子外殼裡，不僅食用方便，外型也相當漂亮澎湃。

「柚子盅」，完成後食用方便，且造型亮眼。圖擷自facebook
「柚子盅」，完成後食用方便，且造型亮眼。圖擷自facebook

第三種則是「方便好剝法」，先將柚子頭尾切除，然後削掉外皮部分，得到一塊去皮的果肉後，從中間橫切成兩半，再由側邊劃一小刀，就能輕鬆將果肉一一取出。農委會也補充，這一種方式最方便快速，還能輕易將白色薄膜脫離，不會沾有苦味。

「方便好剝法」，最為快速方便，且能輕易分離白色薄膜。圖擷自facebook
「方便好剝法」，最為快速方便，且能輕易分離白色薄膜。圖擷自facebook

中秋節

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