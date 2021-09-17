哪種口味月餅最可怕？ 他點名這口味：寧願吃茄子

中秋節是華人最重要的節日之一，每到中秋不免俗地一定要吃月餅，隨著時代演進，月餅的口味也越來越多樣化，不過有網友在PTT透露自己不敢吃棗泥月餅，對於其味道完全不敢恭維，沒想到貼文一出，大多數人也和他一樣不能接受棗泥月餅。

原PO形容棗泥月餅吃起來有一種很微妙的酸味，他前幾天吃了一口後還以為是壞掉了，趕緊吐出來，後來聽家人說那就是「棗泥」的味道，讓他直呼實在太可怕了，還開玩笑地說寧願吃茄子也不要再吃棗泥月餅。

原PO好奇鄉民們對於棗泥月餅是否能接受，就有人大讚最愛這口味，「以前還有超群月餅的時候，核桃棗泥是我最愛的口味」、「超喜歡，尤其特愛用舌尖挑動那難以言語形容的口感」、「棗泥好吃，有獨特香氣，紅豆只有死甜」、「超愛棗泥月餅，有微酸味正常」、「喜歡棗泥勝過烏豆沙」、「棗泥，每家豆沙廠煮出來的都不一樣，有的香甜，有的酸」。

不過也有人和原PO一樣不能接受，「棗泥這一聽就是超油超甜，一口就怕的食材」、「棗泥真的不推薦」、「我不喜歡棗泥月餅，但是棗泥核桃糕好吃」、「棗泥是我唯一不吃的月餅」、「我也不愛棗泥口味的，但是不是酸，是不喜歡那味道」。

除此之外，還有網友點名其他口味，「伍仁月餅才是大魔王啊」、「我喜歡吃蛋黃酥」、「廣式口味比較喜歡豆沙和蓮蓉，但最喜歡的還是台式的綠豆椪」、「最討厭有白鳳豆的」、「巧克力蛋黃也好恐怖，那個味道好奇怪」、「伍仁跟蓮蓉永遠都吞不進去」。