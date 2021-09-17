快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

自購64萬劑AZ疫苗運抵桃機 效期到2022年1月31日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪種口味月餅最可怕？ 他點名這口味：寧願吃茄子

聯合新聞網 / 綜合報導
中秋節就是要吃月餅，但月餅口味越來越多元，就是為了滿足饕客的嘴。圖／本報資料照
中秋節就是要吃月餅，但月餅口味越來越多元，就是為了滿足饕客的嘴。圖／本報資料照

中秋節是華人最重要的節日之一，每到中秋不免俗地一定要吃月餅，隨著時代演進，月餅的口味也越來越多樣化，不過有網友在PTT透露自己不敢吃棗泥月餅，對於其味道完全不敢恭維，沒想到貼文一出，大多數人也和他一樣不能接受棗泥月餅。

原PO形容棗泥月餅吃起來有一種很微妙的酸味，他前幾天吃了一口後還以為是壞掉了，趕緊吐出來，後來聽家人說那就是「棗泥」的味道，讓他直呼實在太可怕了，還開玩笑地說寧願吃茄子也不要再吃棗泥月餅。

原PO好奇鄉民們對於棗泥月餅是否能接受，就有人大讚最愛這口味，「以前還有超群月餅的時候，核桃棗泥是我最愛的口味」、「超喜歡，尤其特愛用舌尖挑動那難以言語形容的口感」、「棗泥好吃，有獨特香氣，紅豆只有死甜」、「超愛棗泥月餅，有微酸味正常」、「喜歡棗泥勝過烏豆沙」、「棗泥，每家豆沙廠煮出來的都不一樣，有的香甜，有的酸」。

不過也有人和原PO一樣不能接受，「棗泥這一聽就是超油超甜，一口就怕的食材」、「棗泥真的不推薦」、「我不喜歡棗泥月餅，但是棗泥核桃糕好吃」、「棗泥是我唯一不吃的月餅」、「我也不愛棗泥口味的，但是不是酸，是不喜歡那味道」。

除此之外，還有網友點名其他口味，「伍仁月餅才是大魔王啊」、「我喜歡吃蛋黃酥」、「廣式口味比較喜歡豆沙和蓮蓉，但最喜歡的還是台式的綠豆椪」、「最討厭有白鳳豆的」、「巧克力蛋黃也好恐怖，那個味道好奇怪」、「伍仁跟蓮蓉永遠都吞不進去」。

中秋節 月餅

延伸閱讀

防疫過中秋...林杰樑醫師臉書列「在家烤肉」安全7要點 網讚好健康

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

官田國小手作菱角月餅送衛生所 食材費捐給周大觀

讓外籍生也能感受中秋團圓 義守大學發月餅及文旦

相關新聞

中秋連假首日估6國道路段易塞 3處高乘載管制

明天起有4天中秋節連續假期，高速公路局預估假期首日國道車流量最多，預估6個路段易塞車，行車時間約平日3至5倍，高公局也將...

哪種口味月餅最可怕？ 他點名這口味：寧願吃茄子

中秋節是華人最重要的節日之一，每到中秋不免俗地一定要吃月餅，隨著時代演進，月餅的口味也越來越多樣化，不過有網友在PTT透露自己不敢吃棗泥月餅，對於其味道完全不敢恭維，沒想到貼文一出，大多數人也和他一樣不能接受棗泥月餅。

防疫過中秋...林杰樑醫師臉書列「在家烤肉」安全7要點 網讚好健康

毒物科名醫林杰樑醫師臉書專頁發文，「疫情持續一年多，大家都辛苦了，期待中秋後疫情遠離回歸正常生活，祝福大家中秋節快樂。」文中也提醒民眾在家(室內)烤肉要注意安全。

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

明天就是中秋連假，台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖...

中秋連假內埔警化身虛擬「賽門」 教你豬腳街怎麼停車

18日起為期四天中秋連假，為嚴防報復性出潮，屏東縣內埔警分局，擔心萬巒鄉萬巒豬腳街壅塞，除製作資訊圖卡，還化身虛擬「賽門...

疫情趨緩中秋連假住房回溫 墾丁旅館前2天多滿房

國內疫情警戒降至二級後，屏東墾丁假日住房率明顯提高，上周北部爆出Delta疫情後，旅宿業者又掀起退延訂潮，所幸這幾天疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。