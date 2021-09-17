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中秋連假防車潮 北市警加強疏導百處路段

中央社 / 台北17日電
中秋連假將屆，北市研判今天可能有下班及返鄉車潮，下午4時起，派員加強交通疏導包含忠孝東路等100處路段。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
中秋連假將屆，北市研判今天可能有下班及返鄉車潮，下午4時起，派員加強交通疏導包含忠孝東路等100處路段。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北市交通警察大隊表示，中秋連假將屆，研判今天可能有下班及返鄉車潮，下午4時起，派員加強交通疏導包含忠孝東路等100處路段，若發生車禍將啟動快打機制排除交通事故。

台北市警察局交通大隊指出，中秋節連假從18日至21日，北市市區今天可能出現下班及返鄉車潮，從下午4時起，針對忠孝西路、中山北路、忠孝東路與復興南路口、南京東路與光復北路口等100處重要路段，設警力加強交通疏導，預定動用300餘名警義交。

至於市區其餘路段，北市警交通大隊分別在下午4時30分、下午5時派員前往站崗疏導交通，各路口崗位將視現場車流狀況，彈性機動調整員警執勤時間，且為保持車流順暢，若遇交通事故，將採取快打機制排除事故。

北市交通大隊指出，中秋連假期間，會針對北市各觀光遊憩景點，包含陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園、百貨公司、賣場及商圈附近道路，增派交通疏導勤務崗位，並加強取締、驅離易出現違停車輛的地點。

交通大隊呼籲，中秋連假期間，若駕駛人遇車多或局部車流壅塞等狀況，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護交通安全與順暢。

中秋節

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