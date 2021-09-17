防疫過中秋...林杰樑醫師臉書列「在家烤肉」安全7要點 網讚好健康

中秋節快到了，除了闔家團圓賞月吃柚子、月餅之外，烤肉也是重頭戲。今年很可惜，因為疫情的關係，全國多數縣市戶外禁止烤肉，民眾沒辦法像往年一樣在河濱公園、社區中庭、甚至千人封街烤肉，享受「一家烤肉萬家香」的盛況，但民眾還是可以跟同住家人在家小「烤」一番，感受過節的氛圍。

毒物科名醫林杰樑醫師臉書專頁發文，「疫情持續一年多，大家都辛苦了，期待中秋後疫情遠離回歸正常生活，祝福大家中秋節快樂。」文中也提醒民眾在家(室內)烤肉要注意安全。

在家烤肉注意事項：

1.不要在室內生火燒炭（包括樓梯間），以免一氧化碳中毒。

2.木炭要燒紅不冒煙，才能烤食材。

3.要保持室內通風，使用電烤盤也會有油煙產生，即使開冷氣，仍要開一個拳頭大的縫隙通風。

4.電烤盤大多數是不沾塗層，所以不要直接使用酸性調味料如醋、蕃茄醬，也不要用銳利的夾子、鏟子，帶骨及帶刺的食材先剪掉銳利部分。

5.所有食材務必保存好，也要烤熟再吃，生食易造成細菌、病毒感染。

6.香腸、雞腿、雞翅先煮再烤，調味料最後再灑上，可以減少鹽分的攝取。

7.先燒烤蔬菜再烤肉，烤盤較易清潔，先吃蔬菜再吃肉更健康。