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防疫過中秋...林杰樑醫師臉書列「在家烤肉」安全7要點 網讚好健康

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為中秋烤肉示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照
圖為中秋烤肉示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照

中秋節快到了，除了闔家團圓賞月吃柚子、月餅之外，烤肉也是重頭戲。今年很可惜，因為疫情的關係，全國多數縣市戶外禁止烤肉，民眾沒辦法像往年一樣在河濱公園、社區中庭、甚至千人封街烤肉，享受「一家烤肉萬家香」的盛況，但民眾還是可以跟同住家人在家小「烤」一番，感受過節的氛圍。

毒物科名醫林杰樑醫師臉書專頁發文，「疫情持續一年多，大家都辛苦了，期待中秋後疫情遠離回歸正常生活，祝福大家中秋節快樂。」文中也提醒民眾在家(室內)烤肉要注意安全。

在家烤肉注意事項：

1.不要在室內生火燒炭（包括樓梯間），以免一氧化碳中毒。

2.木炭要燒紅不冒煙，才能烤食材。

3.要保持室內通風，使用電烤盤也會有油煙產生，即使開冷氣，仍要開一個拳頭大的縫隙通風。

4.電烤盤大多數是不沾塗層，所以不要直接使用酸性調味料如醋、蕃茄醬，也不要用銳利的夾子、鏟子，帶骨及帶刺的食材先剪掉銳利部分。

5.所有食材務必保存好，也要烤熟再吃，生食易造成細菌、病毒感染。

6.香腸、雞腿、雞翅先煮再烤，調味料最後再灑上，可以減少鹽分的攝取。

7.先燒烤蔬菜再烤肉，烤盤較易清潔，先吃蔬菜再吃肉更健康。

po文獲得粉絲熱情回響，「佳節快樂，平安健康最重要」、「衷心感謝林醫師團隊（譚敦慈姊姊），這月餅食譜很棒喔！感謝分享」、「謝謝毒物專家團隊關心我們健康」。

粉絲也分享自家中秋健康餐點，「我家火鍋代替烤肉」、「我家不烤肉，我買肉片回家慢火煎，香腸放電鍋蒸，再放小烤箱烤10分鐘，謝謝林醫師團隊的叮嚀與提醒」、「不烤，為了健康，一般飲食就好」、「果凍月餅也是不錯的選擇，健康無負擔」。

林杰樑醫師生前致力於向民眾宣導正確飲食、防毒養生與各項醫學觀念，林醫師已於2013年8月5日去世，目前粉絲專頁由遺孀譚敦慈女士以及林醫師學生們共同經營，秉持林醫師的遺志，時常會提供一些健康生活的資訊。

中秋節 林杰樑 烤肉

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