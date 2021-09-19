營養師排烤肉熱量排行榜 網友糾結：最愛吃的那幾樣最會肥！

雖然各縣市下達中秋烤肉禁令，禁止民眾在戶外烤肉，也不能邀請親朋好友一同歡聚，但仍不減大家想烤肉的心情，許多網友都認為「不烤肉就不是中秋節」。但烤肉食材可是暗藏玄機，像是網友最愛烤很香的「百頁豆腐」、「甜不辣」、「香腸」小小一份熱量就超高，要怎麼吃才不會月圓人變圓呢？營養師高敏敏分享了各式烤肉食材熱量排行榜，讓民眾買健康食材過中秋佳節。

高敏敏營養師指出，加工食品的熱量總是名列前茅，尤其「百頁豆腐」是營養師最害怕的食材，因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆+油 所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%！

除了食材之外，烤肉必備的「烤肉醬」也是隱藏熱量。營養師高敏敏表示，只要輕輕一刷烤肉醬，就會增加將近23 kcal與約400mg的鈉含量，因此建議大家少沾醬，或者使用自製烤肉醬。食材可以多吃蔬菜、海鮮跟低脂肉品，如果想喝飲料，搭配無糖茶是不錯的選擇。最後，不少人會想喝啤酒配烤肉，但她建議，以1罐330ml來說，男生不要超過2罐，女生不超過1罐為佳。

以下是烤肉食材排行榜：

百頁豆腐361kcal(一條185g)

豬血糕 231kcal(一塊120g)

甜不辣 174kcal(一串99g)

小方豆干173kcal(一串62g)

豬里肌肉 165kcal(一片78g)

貢丸 162kcal(一串66g)

香腸 142kcal(一根40g)

棒棒腿 140kcal(一根93g)

玉米 138kcal(一根142g)

培根 78kcal(一片21g)

小黃瓜 72kcal(一條72g)

洋蔥 66kcal(半顆166g)

金針菇 33kcal(一把100g)

梅花牛 30kcal(一片25g)

香菇 27kcal(一串88g)

青椒 14kcal(一串58g)

白蝦 12kcal(一隻12g)

牡蠣肉 6kcal(一顆10g)

玉米筍 3kcal(一根10g)

小蛤蜊 2kcal(一個6g)

四季豆 2kcal(一根8g)