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蛋黃酥界愛馬仕！陳耀訓一盒翻7倍喊到5千元 網跪求割愛

聯合新聞網 / 綜合報導
陳耀訓蛋黃酥造成搶購熱潮。圖／業者提供
陳耀訓蛋黃酥造成搶購熱潮。圖／業者提供

下周二(21)日就是中秋節了，月餅、蛋黃酥都成了搶購熱品，除了知名的彰化「不二坊蛋黃酥」，最近最夯的就是有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的「陳耀訓蛋黃酥」了，一盒10顆，定價730元，因為7月就採網路預購，且預購日系統還一度當機，當天完售更顯得格外珍貴。

別小看這一盒蛋黃酥，操刀的陳耀訓師父，出身鹿港，曾是2017年第六屆 Mondial du pain世界麵包大賽冠軍，還在2019年創立個人烘焙品牌《陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY》，在業界相當有名氣。由於「陳耀訓蛋黃酥」實在太難搶，今年出現不少人高價轉售，甚至在蝦皮還出現標註「絕世美味，沒嘗到會後悔」一盒5000元的天價。

由於陳耀訓蛋黃酥實在太難搶，不少人高價轉售，甚至在蝦皮還出現標註「絕世美味」一盒5000元的天價。圖擷自蝦皮
由於陳耀訓蛋黃酥實在太難搶，不少人高價轉售，甚至在蝦皮還出現標註「絕世美味」一盒5000元的天價。圖擷自蝦皮

因為真的太難買到，不少網友灌爆《陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY》臉書粉絲專頁許願，「有人可以好心割愛一盒蛋黃酥嗎？」、「刷頁面刷一整天刷不到...超級想吃」、「我只想咬一口，感受皮餡滋味」、「求割愛幾顆都可以」。

買到的網友興奮開箱，「很好吃，常溫冷藏兩相宜」、「連續三天下午都來一顆，配黑咖啡讚死」、「品嚐完了，好想再買，敲碗」、「很貴又很難買～但超級好吃」、「世界冠軍的頂級蛋黃酥就是讚啦！」

陳耀訓蛋黃酥。圖擷自陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
陳耀訓蛋黃酥。圖擷自陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

陳耀訓７月也曾因預購造成不少民眾向隅發文致歉，說明開業三年預購方式一直在調整，也曾遇到代購業者請了好多阿姨來排隊，造成爭執，因此今年改為線上預購且不接受大量訂單，「身爲一個麵包師傅，我能做的，就是把產品做到最好，因此這三年來蛋黃酥的製作工法一直有微調。」

中秋節

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