品嚐文旦的好時節到來 掌握三大秘訣讓你成為選柚專家

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文旦滋味誘人、果肉粒粒晶瑩剔透，且富含膳食纖維及維生素C。（圖片來源：台南場提供）

節氣立秋已過，又到了品嚐文旦的好食機！文旦果肉粒粒晶瑩剔透，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，加上今年時節關係，文旦經過充足的消水後，吃起來更加飽滿多汁，行政院農業委員會台南區農業改良場（以下簡稱台南場）教您挑選好吃文旦，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感品質最優，是國人中秋節不可或缺的應景水果。

文旦果實柚農習慣於白露前約1～3週採收

台南場說明，全台文旦種植面積4147公頃，產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、雲林縣及宜蘭縣等地。各地產區為求文旦產品之區隔，遂冠以當地地名，以建立各自品牌打開知名度，拓展運銷通路行銷全國各地。2021年果實生育期日照及雨水充足，不論在果實外觀、果肉飽滿度與品質上都非常穩定。文旦果實柚農習慣於白露（9月7日）前約1～3週採收，2021年白露距離中秋節（9月21日）時間較長，採收後有充足的時間進行「消水」，待表皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香！

文旦維生素C是蘋果的17倍

根據衛福部食品營養成分表，每100克的文旦果肉，含維生素C 51毫克，為蘋果的17倍、櫻桃的5倍；維生素E 0.35毫克，為蘋果的3.5倍、櫻桃的3倍；鈣9.2 克，為蘋果的2.5倍。一顆文旦（600公克）可提供每日所需的膳食纖維量的39％，多食用除能幫助消化外，也富含人體必需的營養元素，這是其他水果難以比擬的。

台南場建議，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買外，可把握以下選購的撇步：

1、外觀及色澤

果實呈黃綠色至淡黃色，果皮油胞分佈均勻、細緻，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。

2、形狀

挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，果肉較豐厚。

3、重量

不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

台南場強調，文旦營養價值高，又富含膳食纖維有助消化，是很好的天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足之國產水果，現正值文旦產期，鼓勵民眾多多選購，吃得健康美味，又能做好體內環保。

輕鬆一指下訂 優質美味的文旦柚送到家

農業委員會（以下簡稱農委會）於2021年8月30日至9月21日推出「台灣農產嘉年華－花好柚圓 人團圓」網購文旦季活動，由該會與電商業者共同精選各地特色文旦柚，並提供滿500元送100元回饋，讓消費者輕鬆一指下訂，就有優質美味的文旦柚送到家，另外還有不限金額上網登錄抽農產好禮等優惠，歡迎民眾上網選購。

農委會表示，網路購物已是現代人的消費趨勢，透過電商網購，消費者不用特地跑到產地或市場，也能買到最新鮮的國產農產品。時值當季美味文旦柚上市，農委會特別與電商業者規劃辦理「花好柚圓 人團圓」網購文旦季活動，將全臺各地特色文旦介紹給消費者，無論是果肉口感綿密甜度高的中南部文旦柚、果肉細嫩Q彈的東部文旦柚，還是充滿水果濃郁香味及酸甜味的北部文旦柚，都能在「台灣農產嘉年華」網購平台的合作電商購買得到。

農委會表示，為了回饋消費者，只要在參與本次活動的28家電商平臺購買國產文旦柚，單筆滿500元以上就可獲得由農委會回饋、電商業者代送的100元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，另外還可以登錄發票，每週都有機會獲得價值7000元的半年份蔬菜箱及文旦柚福袋等，同時每週四晚上8點活動直播也將推出好康促銷，歡迎消費者多多上網採購優質美味的國產文旦柚，在新冠肺炎疫情期間，也能過一個溫馨安全的中秋佳節。

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