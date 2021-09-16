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中秋連假 新北部分路邊停車暫停收費

中央社 / 新北16日電

中秋連假將屆，新北市交通局今天說，連假期間，新北市觀光及商圈區域等假日收費路邊停車格照常收費，平日收費路段則暫停收費，另推出「中秋連假交通懶人包」，籲民眾減少移動。

新北市政府交通局長鍾鳴時指出，今年中秋連假受疫情影響，台鐵、高鐵對號列車不販售站票，且公路總局不實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，自行開車的民眾勢必增加。

鍾鳴時說，預判自連假前一天（17日）中午過後，將湧現車潮，高公局將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格匝道儀控管制，提醒民眾要特別留意路況。

交通局交通安全科長林昭賢表示，九份老街、金瓜石黃金博物館園區、深坑老街等風景區，將依「新北假日人潮儀表板」指標管制，若景區人潮容留量達50%則管制人車進入，實際管制容留量將依疫情狀況調整，請以「新北市觀光旅遊網」公告為準。

交通局強調，新北市公車均加強清潔消毒頻率，民眾可安心搭乘，提醒乘客上車後就定位，不移動、不飲食、戴口罩，落實實聯制；駕駛人出門前收聽警察廣播電台、掌握路況，並透過新北中秋連假交通懶人包的QR CODE，連結進入「新北即時交通資訊網」，查詢即時交通訊息。

中秋節

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