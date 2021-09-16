想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員拍片籲「別微波」：小心會爆炸
中秋節將至，許多民眾都已經準備好月餅應景，其中，鹹甜兼具的「蛋黃酥」，受到許多消費者喜愛，常是糕餅中的熱銷品項。不過，新北市消防員特地拍影片提醒，食用蛋黃酥前千萬不能使用微波加熱，以免發生「爆炸意外」。
新北市消防員透過YouTube上傳KUSO影片，畫面中，一名男子因為想吃「熱熱的月餅」，便將一整顆蛋黃酥放進微波爐加熱，沒想到下一秒鐘，蛋黃酥在爐內爆炸散開，外皮連同內餡碎成好幾塊。
消防員說明，由於蛋黃含有水分和磷脂，快速加熱的同時，兩者會產生能量，但因糕餅外層的包覆散不出去，便會衝出蛋黃酥，導致整顆爆開，因此，若有加熱需要，建議先將其切開，才能保存完好的形狀。
此外，消防員也額外提醒，只要是帶膜的食物，例如番茄、辣椒，或是高油脂類型的食物，例如蛋黃酥等，其實都不適合放進微波加熱；微波使用器具方面，則建議使用陶瓷、玻璃，避免使用金屬或塑膠餐具，以免發生危險。
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