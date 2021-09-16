快訊

日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

【聯合七十】一趟留學旅程 改變她對世界的想像

想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員拍片籲「別微波」：小心會爆炸

聯合新聞網 / 綜合報導
中秋月餅中，蛋黃酥受到許多民眾喜愛。 示意圖／ingimage
中秋月餅中，蛋黃酥受到許多民眾喜愛。 示意圖／ingimage

中秋節將至，許多民眾都已經準備好月餅應景，其中，鹹甜兼具的「蛋黃酥」，受到許多消費者喜愛，常是糕餅中的熱銷品項。不過，新北市消防員特地拍影片提醒，食用蛋黃酥前千萬不能使用微波加熱，以免發生「爆炸意外」。

新北市消防員透過YouTube上傳KUSO影片，畫面中，一名男子因為想吃「熱熱的月餅」，便將一整顆蛋黃酥放進微波爐加熱，沒想到下一秒鐘，蛋黃酥在爐內爆炸散開，外皮連同內餡碎成好幾塊。

蛋黃酥使用微波爐加熱後整顆爆炸。圖擷自YouTube
蛋黃酥使用微波爐加熱後整顆爆炸。圖擷自YouTube

消防員說明，由於蛋黃含有水分和磷脂，快速加熱的同時，兩者會產生能量，但因糕餅外層的包覆散不出去，便會衝出蛋黃酥，導致整顆爆開，因此，若有加熱需要，建議先將其切開，才能保存完好的形狀。

此外，消防員也額外提醒，只要是帶膜的食物，例如番茄、辣椒，或是高油脂類型的食物，例如蛋黃酥等，其實都不適合放進微波加熱；微波使用器具方面，則建議使用陶瓷、玻璃，避免使用金屬或塑膠餐具，以免發生危險。

中秋節

延伸閱讀

好市多「最雷包裝」易撒滿地 引過來人共鳴喊：都全部丟掉

摩斯漢堡推新品「粉紅米堡」 網友聯想一物讓人不敢吃！

她好奇「煮完飯為何瞬間沒食慾？」 網曝原因：要休息一下

餐廳內用遇到鬼？拍到「詭異人影」恐怖直視 真相卻令他笑翻

相關新聞

想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員拍片籲「別微波」：小心會爆炸

中秋節將至，許多民眾都已經準備好月餅應景，其中，鹹甜兼具的「蛋黃酥」，受到許多消費者喜愛，常是糕餅中的熱銷品項。不過，新北市消防員特地拍影片提醒，食用蛋黃酥前千萬不能使用微波加熱，以免發生「爆炸意外」。

1個月餅1碗飯熱量、蛋黃酥等同半碗飯 營養師建議這樣吃

中秋連續假期將至，許多人喜歡大口品嚐月餅、蛋黃酥、鳳梨酥，營養師提醒，月餅屬高糖、高油、高熱量糕餅，熱量驚人，1顆月餅就...

中秋連假天氣穩定 各地悠然賞月

整個中秋連假都是適合賞月的好天氣！中央氣象局表示17、18日各地大多為多雲到晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，19日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展...

中秋節前「財運最好5大生肖」出爐！加碼曝光開財運方法

每年農曆八月十五日，也是月圓人團圓的重要節慶，也就是中秋節，在這一天，大家會團圓聚在一起，不免俗要吃月餅、烤肉跟賞月。清水孟國際塔羅小孟老師也整理出了中秋節財運最好的「5大生肖」，另外還有開運方法，千萬不要錯過了好手氣。

國光客運中秋部分路線預售票破九成 業者：難得榮景

中秋連假將屆，國光客運與旅遊體驗預訂平台KLOOK合作推出獨家折扣，首次下單訂票享8折優惠，不限路線不限票種一律打9折。...

中秋連假北市河濱禁烤肉 違者最高罰6,000元

中秋連假將至，但因疫情影響，北市府已宣布河濱公園禁止烤肉，北市水利處強調會派員加強巡查，民眾如果擅自在河濱烤肉，水利處可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。