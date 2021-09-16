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日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

中秋連假天氣穩定 各地悠然賞月

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導

整個中秋連假都是適合賞月的好天氣！中央氣象局表示17、18日各地大多為多雲到晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，19日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠，天氣風險總經理彭啟明也預估，整個中秋連假的天氣都相當穩定，看得到皎潔的明月。

中央氣象局預測指出，17、18日各地大多為多雲到晴，不過水氣仍多，環境風場微弱且不明顯，午後熱對流容易發展起來，西半部、東北部地區及其他山區午後易出現短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

各地天氣大致晴朗

19日至22日太平洋高壓偏強，天氣會再熱一些，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小至山區為主；地面風場轉為東南至偏東風，下週二、下週三南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，16日凌晨紅外線雲圖顯示，輕颱「璨樹」仍在東海打轉徘徊；最新各國模式模擬顯示，19日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠，不致影響中秋連假的天氣。

他也提醒，16至18日各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。

連假天氣穩定

彭啟明則提到，16日清晨在北部突然下起一場大雨，應該把很多人從睡夢中吵醒，但雨勢不多且非常短暫。他解釋，這種熱對流形成的降雨，不見得是午後因熱力發展起來的，有時候受海陸風環流影響，也會突然激發起來，且夜晚或清晨也都有機會。

另外，預計18日開始，太平洋高壓會逐步西伸增強，熱對流發展會略為受到抑制，雖然仍有局部短暫陣雨發展機會，但預估整個中秋連假的天氣都相當穩定，也都看得到皎潔的明月。

雖然他也預期在連假期間有颱風成長可能，但以目前高壓的位置及趨勢，縱使連假期間有颱風，對台灣也沒有直接影響，民眾不必過度擔心。

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中秋節

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