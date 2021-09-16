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中秋節前「財運最好5大生肖」出爐！加碼曝光開財運方法

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照

每年農曆八月十五日，也是月圓人團圓的重要節慶，也就是中秋節，在這一天，大家會團圓聚在一起，不免俗要吃月餅、烤肉跟賞月(但今年礙於疫情，請特別注意防疫規定)。清水孟國際塔羅小孟老師也整理出了中秋節財運最好的「5大生肖」，另外還有開運方法，千萬不要錯過了好手氣。

Top5：屬羊

屬羊會有小偏財出現，倘若你身邊有不錯的投資標的物可以好好投資，說不定會賺到錢呦。無論是股票或基金都能有很好的回報率。

中秋開財運方法:

在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你充滿帝氣呦。

Top4：屬猴

屬猴的人過去有套牢的資金或股票都能有所回報，想要買房買屋的人都能買到便宜的價格，倘若你正與人有財務糾紛都能得到解決。

中秋開財運方法:

在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。

Top3：屬雞

屬雞的人終於揚眉吐氣了，過去你一直嘆氣何時才能有加薪的機會，中秋前只要跟主管上司要求，就能有加薪機會，想轉業的人也能換到比目前公司更高的待遇。

中秋開財運方法:

在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫下你的姓名生日就能好運不斷。

Top2：屬豬

屬豬的人會憑藉著你的智慧與智商得到想要的財富，倘若你想要讓自己的運勢更好，不妨到異鄉旅遊不僅能轉運還能看到不錯的新興行業，若你是有想要創業的人對你非常有幫助呦，說不定你會因此而變成千萬富翁。

中秋開財運方法:

在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

Top1：屬龍

屬龍的朋友有業績壓力的人，你的業績會突飛猛進超越以往，除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺呦。然而這也是你過往辛苦所得來的結果。

中秋開財運方法:

在紅包袋上畫個圓圈，在圓圈裡寫上自己的姓名生日就能招來好運。

(此文為民俗說法，僅供參考，請勿過度迷信）

中秋節

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