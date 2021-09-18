這款中秋月餅嗑一顆要騎腳踏車3小時 營養師教5招吃得健康

中秋節的應景食品「月餅」是大人、小孩最愛的美食之一，9月初就陸續有民眾開始購買月餅禮盒，整個中秋節累積吃了好多顆月餅下肚。不過，小小一顆月餅，熱量卻很驚人，吃一顆月餅幾乎等於一碗飯的熱量。營養師高敏敏就分享各種月餅吃完要運動多久可以消耗，原來高熱量第一名是「雙黃月餅」，要騎車198分鐘，相當於3小時多。

營養師高敏敏在臉書分享「月餅熱量排行榜」，總共有10款，以騎腳踏車來消耗熱量計算。

雙黃月餅 /185g

熱量：790kcal ➝ 騎腳踏車198min

廣式月餅 /125g

熱量：600kcal ➝ 騎腳踏車150min

綠豆椪 /95g

熱量：363kcal ➝ 騎腳踏車91min

滷肉咖哩椪/70g

熱量：312kcal ➝ 騎腳踏車78min

冰淇淋月餅/115g

熱量：289kcal ➝ 騎腳踏車72min

芋頭酥/64g

熱量：245kcal ➝ 騎腳踏車61min

豆沙蛋黃酥/55g

熱量：234kcal ➝ 騎腳踏車59min

奶黃酥/51g

熱量：220kcal ➝ 騎腳踏車55min

熱量：200kcal ➝ 騎腳踏車50min

棗泥月餅/50g

熱量：185kcal ➝ 騎腳踏車46min

流沙月餅/45g

熱量：178kcal ➝ 騎腳踏車45min

冰皮月餅/52g

熱量：135kcal ➝ 騎腳踏車34min

最後，高敏敏營養師提醒，不要只看某品項熱量高而不敢吃，跑去吃其他看起來低熱量的一次吃很多，份量跟內容物是很大的重點呀！她舉例，像是雙黃月餅光吃1個就快800大卡，其實還有快20顆方糖的含糖量！因此她建議每日精製糖攝取量女生控制在4顆方糖量，男生大約5顆方糖量。

如果過節一定要吃月餅的人，她建議可以：

1、選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都較少！

2、可以挑選高纖維內餡的口味，如：鳳梨、柚子等。

3、與家人共享，減少熱量、增進感情。

4、同時搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿等，代替含糖的飲料

5、推薦下午時段享用，吃完還可以起身多活動、促進消化。