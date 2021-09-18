中秋吃柚子超健康 營養師曝4款柚子誰熱量最低

中秋節將來臨，除了吃烤肉、月餅以外，現在正值柚子的產季，許多民眾也會購買柚子來應景。柚子的營養價值高，含有豐富的蛋白質、維生素B1、B2、維他命C，還有滿滿的膳食纖維，可以幫助排便順暢。營養師高敏敏近日PO出4種柚子熱量比較圖，幫大家算出要怎麼吃才不會「熱量爆表」。

營養師高敏敏在臉書分享每100g的「紅肉西柚」、「西施蜜柚」、「白柚」、「文旦」的熱量，她表示，柚子一瓣一瓣的果肉富含膳食纖維，幫助排便超順暢！尤其柚子含有的維他命C，養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。來看看這四種柚子熱量與營養比較吧！

紅肉西柚

熱量：48kcal

膳食纖維：1.6g(最高)

維生素A總量： 1150IU(最高)

維他命C：31.2mg

礦物質鉀：135mg

西施蜜柚

熱量：38kcal

膳食纖維：1.3g

維生素A總量： 0IU

維他命C：57.8mg(最高)

礦物質鉀：175mg(最高)

白柚

熱量：36kcal

膳食纖維：1.2g

維生素A總量： 0IU

維他命C：54.5mg

礦物質鉀：151mg

文旦

熱量：31kcal(最低)

膳食纖維：1.3g

維生素A總量：0 IU

維他命C：51.1mg

礦物質鉀：132mg