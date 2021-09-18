中秋吃柚子超健康 營養師曝4款柚子誰熱量最低
中秋節將來臨，除了吃烤肉、月餅以外，現在正值柚子的產季，許多民眾也會購買柚子來應景。柚子的營養價值高，含有豐富的蛋白質、維生素B1、B2、維他命C，還有滿滿的膳食纖維，可以幫助排便順暢。營養師高敏敏近日PO出4種柚子熱量比較圖，幫大家算出要怎麼吃才不會「熱量爆表」。
營養師高敏敏在臉書分享每100g的「紅肉西柚」、「西施蜜柚」、「白柚」、「文旦」的熱量，她表示，柚子一瓣一瓣的果肉富含膳食纖維，幫助排便超順暢！尤其柚子含有的維他命C，養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。來看看這四種柚子熱量與營養比較吧！
紅肉西柚
熱量：48kcal
膳食纖維：1.6g(最高)
維生素A總量： 1150IU(最高)
維他命C：31.2mg
礦物質鉀：135mg
西施蜜柚
熱量：38kcal
膳食纖維：1.3g
維生素A總量： 0IU
維他命C：57.8mg(最高)
礦物質鉀：175mg(最高)
白柚
熱量：36kcal
膳食纖維：1.2g
維生素A總量： 0IU
維他命C：54.5mg
礦物質鉀：151mg
文旦
熱量：31kcal(最低)
膳食纖維：1.3g
維生素A總量：0 IU
維他命C：51.1mg
礦物質鉀：132mg
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