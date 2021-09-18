快訊

中秋吃柚子超健康 營養師曝4款柚子誰熱量最低

影／荷蘭發生2死1傷命案 男子露台持十字弓片段熱傳

中秋吃柚子超健康 營養師曝4款柚子誰熱量最低

聯合新聞網 / 綜合報導
秋季限定水果柚子富含纖維質和維他命ｃ等多種營養，可促進消化和排便。記者簡慧珍／攝影
秋季限定水果柚子富含纖維質和維他命ｃ等多種營養，可促進消化和排便。記者簡慧珍／攝影

中秋節將來臨，除了吃烤肉、月餅以外，現在正值柚子的產季，許多民眾也會購買柚子來應景。柚子的營養價值高，含有豐富的蛋白質、維生素B1、B2、維他命C，還有滿滿的膳食纖維，可以幫助排便順暢。營養師高敏敏近日PO出4種柚子熱量比較圖，幫大家算出要怎麼吃才不會「熱量爆表」。

營養師高敏敏在臉書分享每100g的「紅肉西柚」、「西施蜜柚」、「白柚」、「文旦」的熱量，她表示，柚子一瓣一瓣的果肉富含膳食纖維，幫助排便超順暢！尤其柚子含有的維他命C，養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。來看看這四種柚子熱量與營養比較吧！

紅肉西柚

熱量：48kcal

膳食纖維：1.6g(最高)

維生素A總量： 1150IU(最高)

維他命C：31.2mg

礦物質鉀：135mg

西施蜜柚

熱量：38kcal

膳食纖維：1.3g

維生素A總量： 0IU

維他命C：57.8mg(最高)

礦物質鉀：175mg(最高)

白柚

熱量：36kcal

膳食纖維：1.2g

維生素A總量： 0IU

維他命C：54.5mg

礦物質鉀：151mg

文旦

熱量：31kcal(最低)

膳食纖維：1.3g

維生素A總量：0 IU

維他命C：51.1mg

礦物質鉀：132mg

中秋節

延伸閱讀

iPhone 13被噓慘！網懷念賈伯斯「開創手機趨勢」 果粉反曝庫克優點

摩斯漢堡推新品「粉紅米堡」 網友聯想一物讓人不敢吃！

疫情改變buffet點餐方式 網友超嗨直呼「不要改回來」

她好奇「煮完飯為何瞬間沒食慾？」 網曝原因：要休息一下

相關新聞

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

國道紫爆（時速低於20路段）出現在國1湖口-湖口服務區南向路段，時速只有19公里；國3大溪-龍潭南向路段，時速只有17公里。

中秋吃柚子超健康 營養師曝4款柚子誰熱量最低

中秋節將來臨，除了吃烤肉、月餅以外，現在正值柚子的產季，許多民眾也會購買柚子來應景。柚子的營養價值高，含有豐富的蛋白質、維生素B1、B2、維他命C，還有滿滿的膳食纖維，可以幫助排便順暢。營養師高敏敏近日PO出4種柚子熱量比較圖，幫大家算出要怎麼吃才不會「熱量爆表」。

剝柚子好麻煩？ 專家授「3招輕鬆切法」：迅速又沒苦味

中秋節除了和家人團聚烤肉、吃月餅之外，柚子也是必備的應景美食之一。不過，柚子的外皮較厚，且果肉外層包覆白色薄膜，讓不少人都抱怨，要吃到柚子實在太費力。對此，農委會提供3招「剝柚法」，除了迅速方便，還能免除苦味。

哪種口味月餅最可怕？ 他點名這口味：寧願吃茄子

中秋節是華人最重要的節日之一，每到中秋不免俗地一定要吃月餅，隨著時代演進，月餅的口味也越來越多樣化，不過有網友在PTT透露自己不敢吃棗泥月餅，對於其味道完全不敢恭維，沒想到貼文一出，大多數人也和他一樣不能接受棗泥月餅。

台鐵中秋加開137列加班車 七堵機務段全員停休應戰

配合中秋連假返鄉人潮，台鐵局加開137列加班車，加掛396節車廂，疏運作業順暢。為確保返鄉疏運安全順利，台鐵局副局長馮輝...

中秋4天連假今登場 蘇花改今晨湧南下車流

中秋4天連假今起開始，也是疫情降級後的首個連續假期，國道5號和蘇花路廊昨起陸續湧現往返宜花地區的返鄉和出遊車潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。