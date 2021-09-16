中秋節別忘了補運！求良緣、旺財源這樣做

【文‧科技紫微網】

每年農曆八月十五日，也是月圓人團圓的重要節慶，在這一天不免俗的要吃月餅、烤肉與賞月。不過，如果只是吃吃喝喝的過完這一天那可就虧大嘍！因為中秋節適逢月老誕辰以及土地公得道的大日子，做好這些事，不只能補運，還可以求姻緣跟旺財源，心動了嗎？就讓科技紫微網告訴你具體的補運方式吧！

火象星座：牡羊、獅子、射手

今年火象星座努力衝事業，尤以下半年將面臨到不少工作上帶來的壓力，需要補強事業運。想要事業運大發，那就需要請土地公來幫忙了，農曆八月十五日當天，記得到家裡附近的土地公廟，備好金紙鮮花供品，誠心祈求土地公為事業運加持，把目前遇到的困難與期望跟神明稟報，將能為下半年帶來好運氣。

如果想要增旺其他運勢，火象星座們也可以從幸運色著手。服裝上可以多挑選黃色、綠色、丈青色的衣服，或是飾品來搭配，黃色帶來溫暖而綠色給人和平的感受，能夠緩減火象星座，過於衝動的特性，讓事情順利圓滿。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座今年容易受到情緒影響，而讓工作或感情亂了陣腳，尤其是感情方面，需要安定、安神才能在事業上好好衝刺。希望愛情順利擺脫單身或求好姻緣者，要好好把握農曆八月十五日這一天，記得到月老廟祈求月老賜福賜有緣人，備好金紙鮮花供品，依照拜拜禮節來進行，可增旺愛情姻緣運勢。

除了增旺愛情運勢，想要全面提升好運氣，柔情似水的水象星座們，還可以從居家佈置來著手喔！居家佈置適合溫馨感，或是帶有幸福氛圍的燈飾窗簾，以藍色、紫色為基調，這樣的色系能撫平水象星座不安的情緒，當身心獲得休憩精神變好，好運自然到來。

土象星座：金牛、處女、摩羯

土象星座今年在賺錢方面格外上心，不僅工作要努力，偏財運也需要增強一下，尤以下半年投資股票，非常有機會大賺一筆！因此，想要財源滾滾來，農曆八月十五日務必到土地公廟，誠心祈求土地公神明財運加持，讓今年下半年財富運勢衝到最高點。

土象星座想要其他方面一起旺，可配戴粉晶、紫晶或是黃水晶，粉晶可以讓嚴肅的土象星座多一份柔和，人際關係和諧了，職場以及桃花好運也就跟著來。

風象星座：雙子、天秤、水瓶

風象星座今年則是需要加強貴人運！善於溝通交際的風象星座，人際互動的好壞向來是風象星座成功的關鍵所在，因此貴人運對他們來說也就極其重要了。想要招福星讓貴人靠近，則需要土地公來幫忙，農曆八月十五日記得到土地公廟拜拜，除了既有供品金紙，再附上貴人接引金疏文，可以同時補財運再添貴人運，一舉數得。

風象星座也可以透過香水來增強運勢，香味能提升風象星座整體氣場，又以中性果香調，像是白柚、西西里檸檬氣味最為適合，怡然清新舒暢的氣息能提振能量，帶來幸福好運。

總體來說，想要求事業運、財運、貴人運，可以拜最接地氣的福德正神，也就是土地公，而且土地公旁的虎爺大將軍，還可以化解小人來搗蛋。如果想要擺脫單身，求姻緣求愛情，或是祈求愛情順利，則可以拜託月下老人來幫忙，但是，月老只賜正緣，如果是要斬爛桃花，或是小三想轉正宮，可千萬不能去拜託月老喔！

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