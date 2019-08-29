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調查報導／安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路

2019-08-29 00:29聯合報 記者李隆揆廖炳棋陳金松／調查報導

全台最繁華的台北市，入夜後台北車站四周走道上卻可見滿是露宿街頭的街友。 記者李隆...
全台最繁華的台北市，入夜後台北車站四周走道上卻可見滿是露宿街頭的街友。 記者李隆揆／攝影
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入夜後的台北街頭，人潮熙來攘往，炫彩奪目的霓虹燈背後，卻有另個滄桑世界，晚上十點過後的台北火車站、西門町，街友開始尋覓、打理過夜地方；這幕場景周而復始，十年如一日。

統計顯示，二○○八年全台受理報案及查找的街友約三千人，二、三年前一度飆高到九千多人，去年人數雖減，但仍有五千多人流浪街頭，這只是登記「有案」的數據，實際上黑數更可觀。

記者「臥底」 街友故事令人震驚

什麼原因讓街友選擇生活在遠離人群角落？本報記者透過「臥底」方式，身無分文地前往台北火車站、萬華地區親身體驗街友生活，試圖探真相、尋解方，但聽聞的街友故事，讓記者震驚。

街友阿輝轉述，一名不洗澡、全身髒臭的街友，食物沒吃完就放行李任由發臭，過世後，相關單位割開發臭行李，「袋中流出一疊疊鈔票」，經過清點，行李裡有四百多萬元現金、四張地契、六本存摺。

還有一名八十多歲老街友人稱「老爹」，固定睡在萬華艋舺公園西南角柱子旁，因生活無力自理，常便溺在睡袋裡；有天不舒服送醫，不到一小時又回來躺在老位置。他說，「醒來就在這裡了」，原來他被丟包，連醫院都不想收，一語道盡淒涼。

北車周邊、艋舺公園 街友聚集地

台北市是全台最繁華的城市，台北車站周邊、萬華艋舺公園附近，都是街友主要聚集地。多年來，街友來來去去，老死街頭、酒醉賭博狀況依舊。

以西門町為例，附近一間知名模特兒經紀公司，白天帥哥美女光鮮亮麗進出，深夜後的騎樓，卻是街友打地鋪的老巢。記者「容身」其間，曾渾身臭汗髒汙與街友一同領取社福團體麵包，遭歧視白眼；也曾在攝氏九度的夜晚，露宿台北車站外地板，感受寒風刺骨。

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社會救援無力 難再回歸正常生活

採訪過程發現，街友或因家庭變故、經濟問題、或曾誤入歧途被社會排擠；當他們最需要社會福利伸援時，因為種種原因救助一時無法到位，往往就選擇流落街頭。

實地體驗後發現，露宿街頭會造成人格重大崩壞，每天思考如何不餓肚子、如何撕下尊嚴低頭向陌生人伸手，要在街頭生活並不容易；一旦習慣人群異樣眼光，個人已像隻野犬，難再回歸正常生活。

今年四月六日晚上，一名剛到艋舺公園不久的林姓街友，為了五十元香腸錢和何姓攤販口角，被刺三刀不治，留下一起餐風露宿、行動不便的妻子。六月間，有民眾遭街友從高架橋投擲石塊砸中臉部，當場昏厥。

天天有人鬧事 沉淪悲劇無限輪迴

萬華區一直是街友「大本營」，街友為討生活，除了當舉牌工、出陣頭、清潔員，也常被吸收當公司人頭或替賭場看門，甚至自己下注簽賭，成為潛在的治安風險。

「幾乎天天有街友鬧事」，資深員警表示，台北市府早期曾專案「掃街」，將街友送到收容中心，但街友不到一周又離開，因為已經難以適應正常生活；個人人格崩壞加上社會救援無力，悲劇不斷輪迴，街友不斷陷入安置、出走的沉淪循環，找不到回家的路。

街友

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