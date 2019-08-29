影／台、俄石虎插畫 都登集集彩繪列車

林佳龍將邀俄插畫家來台

集集彩繪列車石虎圖樣被質疑是花豹引發爭議，畫花豹的俄羅斯插畫家另繪石虎圖願供無償使用。交通部長林佳龍親上火線，不只罵觀光局欠思考，還向俄羅斯插畫家示好，並定調「台製、俄製石虎作品並陳」於彩繪列車上，還將邀插畫家來台參加通車典禮，也指示應給設計費。觀光局則從原婉拒俄羅斯插畫家石虎，改口表示，將促成這樁美事。

集集彩繪列車石虎圖樣被質疑是花豹引發爭議，最後證實是從圖庫購買，為俄羅斯插畫家所繪的花豹。記者陳正興／攝影 分享 facebook

為紀念九二一滿廿周年，觀光局與知名設計師江孟芝合作集集彩繪列車，但車廂上的石虎卻被民眾認出是一隻花豹。江孟芝後來對外表示，這是花三百元向圖庫買的，作者為俄羅斯女插畫家Катя Mолодцова。雖然有人指購圖在設計界很常見，仍引發民眾譁然。

該俄羅斯插畫家日前親手繪製一組石虎圖像，願免費讓台灣使用，但觀光局一開始「婉拒」，引發網友批評。林佳龍不以為然，表示該彩繪確實缺乏原創性，還指出觀光局婉拒插畫家美意是欠缺考量。他不但要讓俄羅斯石虎作品躍上台鐵車廂，還邀插畫家來台參加通車典禮，也指示內部提供設計費，若對方不收，費用轉為石虎保育基金。

設計師江孟芝在承認「石虎圖」是在圖庫上買的後，隨後即關閉臉書粉絲專頁。神隱數天後，昨發聲明，將捐出廿五萬元給特生中心，另也欣然接受俄羅斯設計師美意。

觀光局長周永暉表示，大家對於設計師的期待確實很高，但對於原創的概念跟想法定義可能大家有所不同，仍應回到當時的契約。他說，這次彩繪車廂經費是三百萬元，就他所知，費用包含車廂內外貼圖、以及四節車廂費用等，設計師拿到的費用不到十分之一。