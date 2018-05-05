民視新聞斷訊 干郭台銘什麼事？

TBC旗下有線電視昨天凌晨零點停播民視新聞台，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市75萬戶看不到53台民視新聞，TBC畫面推薦收視戶轉至新增的90台三立財經新聞台。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

ＴＢＣ台灣寬頻因授權爭議，昨凌晨零點起停播民視新聞台，桃竹苗及台中四縣市約七十五萬收視戶受影響。ＮＣＣ發言人翁柏宗昨天表示，ＮＣＣ已經蒐證完畢並將釐清雙方責任，對於不遵守「調處期間不得斷訊、不得下架」行政處分者必定開罰，且罰金絕對不是從最低金額起跳。

昨天受影響的四縣市政府，都呼籲ＮＣＣ盡快協調；根據衛廣法，可罰民視十到一百萬元，根據有廣法，可罰ＴＢＣ六至三百萬元。翁柏宗說，ＮＣＣ直到昨天下午還在力勸民視先提供臨時授權，現在雙方都不聽，ＮＣＣ嚴厲譴責罔顧消費者權益的業者。

ＴＢＣ台灣寬頻是台灣第三大有線電視系統，昨天清晨零時切斷民視新聞台訊號的理由是因民視未授權、系統台不能侵權。ＴＢＣ台灣寬頻指出，民視要求將三個頻道綑綁授權，並列為基本頻道、在指定頻道號碼播送，「這不合理且違反公平交易法」，由於授權無共識，經ＮＣＣ多次調處，民視遲至前晚近午夜仍不肯延長臨時授權，為避免侵權才停播。

民視則緊急發出聲明，把矛頭指向幕後系統台老闆郭台銘，認為鴻海在大陸投資事業龐大，受到中國官方控制要脅，進而影響經營立場，要求所屬「台灣寬頻」負斷訊所有責任。

ＴＢＣ台灣寬頻在聲明中強調，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放。對民視怒指郭台銘是幕後黑手，ＴＢＣ表示，鴻海集團執行副總裁呂芳銘以個人身分買下ＴＢＣ所屬基金公司管理權，但在ＴＢＣ沒有實質角色，郭台銘與ＴＢＣ更是毫無任何關係。