親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

民視新聞斷訊 干郭台銘什麼事？

2018-05-05 00:29聯合報 記者張裕珍陳斯穎黃瑞典洪敬浤彭慧明葉君遠／連線報導

TBC旗下有線電視昨天凌晨零點停播民視新聞台，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市75...
TBC旗下有線電視昨天凌晨零點停播民視新聞台，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市75萬戶看不到53台民視新聞，TBC畫面推薦收視戶轉至新增的90台三立財經新聞台。 記者黃瑞典／攝影
分享

ＴＢＣ台灣寬頻因授權爭議，昨凌晨零點起停播民視新聞台，桃竹苗及台中四縣市約七十五萬收視戶受影響。ＮＣＣ發言人翁柏宗昨天表示，ＮＣＣ已經蒐證完畢並將釐清雙方責任，對於不遵守「調處期間不得斷訊、不得下架」行政處分者必定開罰，且罰金絕對不是從最低金額起跳。

昨天受影響的四縣市政府，都呼籲ＮＣＣ盡快協調；根據衛廣法，可罰民視十到一百萬元，根據有廣法，可罰ＴＢＣ六至三百萬元。翁柏宗說，ＮＣＣ直到昨天下午還在力勸民視先提供臨時授權，現在雙方都不聽，ＮＣＣ嚴厲譴責罔顧消費者權益的業者。

ＴＢＣ台灣寬頻是台灣第三大有線電視系統，昨天清晨零時切斷民視新聞台訊號的理由是因民視未授權、系統台不能侵權。ＴＢＣ台灣寬頻指出，民視要求將三個頻道綑綁授權，並列為基本頻道、在指定頻道號碼播送，「這不合理且違反公平交易法」，由於授權無共識，經ＮＣＣ多次調處，民視遲至前晚近午夜仍不肯延長臨時授權，為避免侵權才停播。

民視則緊急發出聲明，把矛頭指向幕後系統台老闆郭台銘，認為鴻海在大陸投資事業龐大，受到中國官方控制要脅，進而影響經營立場，要求所屬「台灣寬頻」負斷訊所有責任。

ＴＢＣ台灣寬頻在聲明中強調，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放。對民視怒指郭台銘是幕後黑手，ＴＢＣ表示，鴻海集團執行副總裁呂芳銘以個人身分買下ＴＢＣ所屬基金公司管理權，但在ＴＢＣ沒有實質角色，郭台銘與ＴＢＣ更是毫無任何關係。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

民視新聞拒授權單一頻道 被台灣寬頻斷訊

2018-05-05 01:33

TBC停播民視新聞 NCC：罔顧權益 罰到改善為止

2018-05-05 01:33

台灣寬頻通訊：郭台銘與公司經營無關

2018-05-04 17:05

吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21

民視新聞斷訊 中市府籲NCC裁處

2018-05-04 15:47

南桃園民視斷訊 鄭文燦：不該犧牲消費者權益

2018-05-04 14:39

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top