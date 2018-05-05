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民視新聞拒授權單一頻道 被台灣寬頻斷訊

2018-05-05 01:33經濟日報 記者何佩儒彭慧明／台北報導

台灣寬頻（TBC）有線電視76萬用戶，昨（4）日凌晨起看不到民視新聞台。 圖／截...
台灣寬頻（TBC）有線電視76萬用戶，昨（4）日凌晨起看不到民視新聞台。 圖／截取自TBC網站
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台灣寬頻（TBC）有線電視76萬用戶，昨（4）日凌晨起看不到民視新聞台。民視昨天拒絕到國家通訊傳播委員會（NCC）說明，但向用戶致歉，董事長郭倍宏質疑斷訊是TBC對台灣媒體「實質干預」，今天TBC訂戶依然看不到民視新聞台。不管TBC如何解釋，民視昨天都堅持TBC有中資色彩，影響台灣媒體。且TBC在民視新聞台原本的頻位上，「推薦」訂閱戶去看90台的三立財經台，三立董事長林崑海突然變成T BC好友，業界昨天戲稱，這是海董對郭董（倍宏）的戰爭。

NCC前後進行12次調處，兩家業者仍未達成協議。TBC的管理者是鴻海集團執行副總裁呂芳銘「個人」。

兩家業者昨天各說各話，民視抗議TBC打壓媒體，並表示有持續送出訊號；TBC則表示，依照著作權法，一定要拿到民視白紙黑字的授權文件，且民視拒絕授權單一頻道，是談判破局原因。

TBC強調，不管郭台銘或是呂芳銘，在公司內都沒有任何角色，郭台銘與TBC根本無關，斷訊決策是台灣團隊的決定。

TBC說，只要民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放。下周一（7日）與民視的協商會議將如期舉行，期待民視派員參加，儘速達成上架協議。

郭台銘有線電視NCC
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