授權談不攏 逾70萬戶看不到民視新聞台

2018-05-04 21:48 中央社 台北4日電



民視與TBC授權合約談不攏，TBC昨天晚間停止播送民視新聞台，影響逾70萬戶，雙方透過聲明隔空交火，NCC除依法開罰，也要求恢復播送，否則將對民視跟TBC處罰到改善為止。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。三家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻今天予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

民視跟TBC協商民視新聞台授權合約時，民視堅持民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三台包裹授權，但TBC只希望維持原有民視新聞台單一授權，雙方談不攏，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）協助調處11次，仍無法達成共識。

TBC由於未拿到民視新聞台臨時授權，為避免侵權，昨天晚間11時59分59秒起停止播送民視新聞台訊號。

民視透過聲明稿批評，TBC隸屬鴻海集團，現在透過荷蘭商台灣寬頻公司與新加坡麥格理公司指揮，已經開始對台灣媒體進行實質干預，當初TBC由鴻海集團董事長郭台銘入主後，非常迅速地通過NCC審議，取得國內第三大MSO的經營管理權，但TBC投資人明明是具中華民國國籍自然人，卻以海外設立公司方式間接投資及管理台灣有線電視系統，可能無法免除國家安全疑慮。

TBC今天晚間也發聲明稿反擊，這次純為商業機制考量，與產業惡意競爭無任何關係，更與任何人的政治立場無關。TBC在協商過程中，不斷提出各種適切的可能解決方案，並多次退讓，但仍舊無法達成共識，希望民視盡速提出單一頻道授權方案，而非模糊視聽，轉移焦點。

TBC指出，民視藐視NCC的命令，拒絕延長臨時授權，造成民視新聞台在TBC平台必須停止播放，TBC深表痛心及無奈，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放，以保障消費者權益。

NCC副主委翁柏宗指出，對於TBC併購案，NCC依照法令完成專家諮詢、公聽會、聽證會等完整程序，一切都依法行政，民視不要模糊焦點。

翁柏宗說，之前NCC就有要求雙方在達成授權協議前，不得有斷訊等影響消費者權益情形，但仍發生這種狀況，因此NCC決定對TBC開罰新台幣6萬元，民視則警告，今天就會發函要求立即改善，並且可以每天連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

對於NCC出手開罰，TBC主管批評，NCC都無法叫民視提供臨時授權，TBC只是個系統業者，哪有能力逼迫對方，要開罰也是罰民視，TBC後續將提起訴願，保障公司權益。至於民視方面，則未有回應。