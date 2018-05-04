部分地區看不到民視新聞 台中桃園籲速解決

2018-05-04 20:36 中央社 4日綜合報導



部分地區民眾無法收看民視新聞，桃園市政府新聞處長張惇涵今天表示，希望NCC盡快協調處理，台中市長林佳龍也說，頻道瞬間下架造成消費者權益損失，呼籲主管機關盡快解決問題。

台中市區、桃園南桃園、新竹縣及苗栗縣等四個地區70餘萬戶，今天凌晨無法收視53台「民視新聞」頻道，其中在桃園的南桃園有線電視股份有限公司也停止播放。

張惇涵受訪中表示，基本頻道上下架依法須經國家通訊傳播委員會（NCC）許可，全案從去年底迄今，經過NCC多次調處，頻道業者與系統經營業者雙方就授權條件或延長臨時授權均未能達成共識，南桃園公司以避免侵權為由，停止播送民視新聞台。

張惇涵說，由於本案並非單一系統經營業者的個案，桃園市政府基於維護市民收視權益立場，分別於今年1月26日、5月3日函向NCC表達意見。基本頻道異動雖屬商業行為，但仍應依法報請NCC許可後方可進行，市府也請NCC綜合考量市場競爭、消費者收視習慣、閱聽權益保護、公共利益等原則充分審酌。

林佳龍也表示，消費者都有習慣收看的頻道，頻道上下架也都需要NCC，呼籲NCC謀求解決之道，因為不論爭議何在，傷害的都是消費者權益。

台中市新聞局長卓冠廷表示，台灣寬頻旗下包含群健在內共有5間有線電視，全台受影響的總用戶數逾75萬戶，範圍遍及桃園市、台中市、新竹縣與苗栗縣。

卓冠廷說，有線電視業者與頻道商間的商業談判，雖屬市場機制，但相關作為攸關全台75萬戶有線電視訂戶收視權益，市府將請NCC依法審酌後續裁處作為，維護消費者收視權益。