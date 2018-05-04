民視批斷訊動機 TBC：若獲授權立即復播

2018-05-04 20:36 中央社 台北4日電



TBC台灣寬頻停播民視新聞台，民視質疑背後動機。TBC今天表示，純為商業機制考量，與產業惡意競爭或任何人的政治立場無關，只要民視願意提供臨時授權，馬上就會復播。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。三家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻今天予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

TBC因為未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，昨天晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台。

民視透過聲明質疑，群健、南桃園、北視、信和及吉元等5家第四台皆隸屬鴻海集團郭台銘董事長，透過荷蘭商台灣寬頻公司與新加坡麥格理公司指揮，已經開始對台灣媒體進行實質干預。

TBC也發出聲明澄清，這次與民視新聞台上架事宜，純為商業機制考量，與產業惡意競爭無任何關係，更與任何人的政治立場無關，在NCC過去11次的協商會議都有錄影錄音，協商會議中，TBC與民視從未提及或意指這次商業協商與任何人的政治立場，或任何地區的投資有關連性，也不曾列入考量。

TBC指出，TBC不斷提出各種適切的可能解決方案，並在調解過程中，多次退讓，但仍舊無法達成共識，解鈴方需繫鈴人，希望民視盡速提出單一頻道授權方案，而非模糊視聽、轉移焦點。TBC是一個播送頻道訊號的平台，所有頻道訊號的播送都是要合法的，民視應就事論事，以頻道授權為主題，就這個議題做後續協商。

TBC表示，民視始終堅持綑綁授權，毫無退讓，甚至在4月30日的調處會議上明白表示，不願意展延臨時授權，直到5月3日接近午夜時分臨時授權將到期時，仍堅持不肯延長臨時授權，為了避免侵權，TBC不得已才只好停止播送民視新聞台訊號。

TBC指出，民視藐視NCC的命令，拒絕延長臨時授權，造成民視新聞台在TBC平台必須停止播放，TBC深表痛心以及無奈，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放，以保障消費者權益。