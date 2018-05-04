民視新聞台停播 NCC罰TBC 6萬元

2018-05-04 16:47 中央社 台北4日電



台灣寬頻TBC停播民視新聞台，NCC今天表示，將依法開罰TBC新台幣6萬元及警告民視，並要求TBC及民視立即改善，假使沒有恢復播送，將依天數連續處罰，直到改善為止。

按照法規，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏。有線系統TBC台灣寬頻擁收視戶數超過70萬戶。

TBC因為未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，昨天晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台。

NCC副主委翁柏宗今天向中央社記者說，之前就有決議，要求雙方不得有斷訊等影響消費者權益情形，但仍發生這種狀況，將開罰TBC6萬元，民視則警告，今天就會發函要求立即改善，並且可以每天連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

「將提訴願！」TBC主管指出，他們並非不願意播民視新聞台，只是沒有臨時授權不能違法播送，NCC都無法叫民視提供臨時授權，TBC只是個系統業者，哪有能力逼迫對方，要開罰也是罰民視，TBC後續將提起訴願，保障公司權益。

NCC之前經過多次調處，NCC在2日委員會議決議，要求15日前民視公司與凱擘、TBC等業者需協議提付仲裁、或採取其他可達成授權方式，並且在達成授權協議前，民視應持續提供民視新聞台臨時授權合約，不得有下架、斷訊等損害訂戶權益，否則將依照有線電視廣播電視法，對頻道業者開罰新台幣10萬元至100萬元不等，有線系統業者部分，則依衛星廣播電視法開罰6萬到300萬元不等。