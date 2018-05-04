停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52 中央社 台北4日電



TBC台灣寬頻旗下南桃園有線電視與民視新聞台雖經NCC多次調處，但因授權條件未能達成共識，今凌晨零時起，停播第53台民視新聞台；南桃園收視戶約25萬戶受影響，市長鄭文燦早上受訪表示，商業歸商業，收視戶要保持穩定收視權，才是最佳方案。聯合報系記者張裕珍／攝影 分享 facebook TBC因為未取得民視新聞台臨時授權協議，昨晚11時59分59秒起停播民視新聞台。民視今天表示，對收視戶感到抱歉，認為在未遵守NCC法定程序的狀況下遽然斷訊，強烈質疑背後動機。

台灣寬頻電訊公司(TBC)今天表示，因為未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，昨晚11時59分59秒起，停播民視新聞台，不過，之後還是會繼續與民視商談授權；停播估影響逾70萬收視戶。

民視公司今天發出聲明稿表示，對於台中市區、南桃園、新竹縣及苗栗縣等四個地區70餘萬戶今天凌晨0時起無法收視53台「民視新聞」頻道的民眾，民視深感抱歉。

民視表示，對於台中市長林佳龍及桃園巿長鄭文燦，更要表示無限歉意，「因為從今天起你們有一大部分市民已經淪為台灣第二等公民，這是由於你們地區的群健、南桃園、北視、信和及吉元等5家第四台皆隸屬鴻海集團郭台銘董事長，透過荷蘭商台灣寬頻公司與新加坡麥格理公司指揮，已經開始對台灣媒體進行實質干預。」

民視表示，台灣寬頻公司2017年初由郭台銘入主後，非常迅速地於2月22日通過國家通訊傳播委員會(NCC)審議，取得國內第三大MSO的經營管理權。

不過民視認為，在通過此審議案時，審查委員特別提出協同意見書，指出本案投資人明明是具中華民國國籍之自然人，卻以海外設立公司方式間接投資及管理台灣之有線電視系統，可能無法免除國家安全疑慮。

民視指出，「投資人的鴻海集團於中國投資事業龐大，易受中國官方控制及要脅，而影響經營媒體立場，對我國媒體環境、言論自由及國家安全有不利影響。」

民視表示，過去十餘年「民視新聞」每月收取的授權費用，僅佔各系統台向用戶所收月費不到千分之二，遠不及其他有線新聞頻道如「三立新聞」授權費的1/10。

民視表示，台灣寬頻公司自今年1月1日起，突然拒絕支付民視公司授權費用，迄今4個月向用戶收取逾新台幣15億元的月費，民視區區數百萬元的授權金卻分文不肯支付，「並在未遵守NCC法定程序的狀況下遽然斷訊，其背後動機本公司強烈質疑並深表遺憾。」