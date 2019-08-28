攬國際遊客…精準行銷 學者喊「對症下藥」

2019-08-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



陸客急凍，蔡總統表示，雞蛋要放在不同的籃子，「陸客不來，我們靠自己。」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應陸客縮減，交通部擴大補助招攬亞洲觀光客，觀光業者與學者都肯定，「努力開拓，總是一個機會」。但學者提醒，針對各國的行銷策略應依據實際數據分析，才能對症下藥；也有觀光業者直言，無法否認陸客仍是來台觀光主客群，政府仍需處理好兩岸關係，「不要只想著搞衝撞」。

高雄餐旅大學教授劉喜臨表示，面對陸客問題，交通部有提出因應作為就是對的，因國旅跟陸客屬不同市場，在旅宿、紀念品購物需求上不同，因此吸引其他國家的境外旅遊人數來填補陸客，政策邏輯較正確。

但劉喜臨提醒，吸引國際旅客的策略需奠基在事實數據資料上，才能真正對症下藥，展現出成效，如日本旅客遭遇的問題在於機位供給，第一線城市的東京、大阪、福岡等，常常沒有機位來台，交通部應解決第一線城市的機位問題，再評估二、三線城市的日本旅客包機需求。

旅行業品質保障協會理事長許晉睿則說，陸客消費能力驚人，陸客減少確實對台灣有所衝擊。但他也持平而論，只要開拓其他國家市場，總是一個機會，大家操心之餘，仍得努力嘗試，政府要懂得旅行業者的需求，而業者也要全力配合政策。

旅行業者李奇嶽認為，交通部推出的擴大作為，對旅行業者確實有幫助，但也不諱言，這波陸客縮減衝擊來得又急又猛，現在開始針對其他國家推廣、行銷，至少要半年後才看得到成果，政府該想想幫業者度過難關。